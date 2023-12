Comissão do MEC recomenda criação do curso de Medicina da Ufopa em Santarém

A Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas (Camem), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), emitiu parecer recomendando a implantação do curso de Medicina da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), em Santarém, a ser vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva (Isco), com a oferta de 40 vagas anuais. A Comissão avaliou quatro dimensões: Recursos Humanos e Financeiros; Infraestrutura; Projeto Pedagógico do Curso; e Relação Ensino-Serviço.

No parecer final do relatório, que será encaminhado ao MEC para os procedimentos regulatórios de autorização da oferta do curso junto à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), a comissão afirma que a Ufopa reúne as condições necessárias à implantação e início das atividades do curso de Medicina. Destaca, ainda, que o referido curso tem grande relevância para a região, atendendo às necessidades regionais de saúde e respondendo a lacunas assistenciais, principalmente na área médica.

Durante visita presencial a Santarém, ocorrida nos dias 27 e 28 de novembro de 2023, a Comissão dialogou sobre a proposta de projeto pedagógico do curso de Medicina, protocolado no MEC em outubro deste ano. Também visitou as instalações da Ufopa e de serviços externos, como, por exemplo, a Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Abaré e o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), para conhecer os ambientes hospitalares, com vistas à verificação de campo de estágios e práticas dos futuros estudantes do curso a ser implementado, bem como os serviços hospitalares ofertados à população de Santarém e demais municípios do Oeste paraense.

Segundo a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier, o relatório da Camem constata as condições objetivas de oferta do curso de Medicina na Ufopa. “Temos infraestrutura suficiente para dar início ao curso e, considerando as medidas já efetivadas pelo MEC, para viabilizar a oferta do curso de Medicina, tais como a disponibilização de 30 vagas para contratar docentes para atuarem no curso, e a inclusão no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de investimento para construção do Bloco Modular Tapajós III do Campus Santarém, cuja licitação deverá ser concluída ainda em 2023, com início das obras previsto para o ano de 2024, a Ufopa atenderá tempestivamente a todas as recomendações”, afirma.