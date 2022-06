Uepa abre inscrições para Projeto de hidroterapia que trata dores crônicas

Um projeto desenvolvido pelos alunos do curso de fisioterapia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), localizada em Santarém, vai oferecer tratamento gratuito de Hidroterapia que ajuda a amenizar dores crônicas osteomioarticulares. Os interessados em receber o atendimento devem se matricular até o dia 15 deste mês.

A inscrição será realizada via telefone nos números (93) 99105-2038 e (93) 99155-5669. Será agendada uma avaliação para verificar se o interessado preenche os critérios para participar do projeto. Ao fazer o contato é necessário fornecer dados de RG, CPF, comprovante de residência e carteira do Sistema Único de Saúde (SUS), além de um encaminhamento do serviço de fisioterapia ou um laudo, que comprove a disfunção que leva às dores crônicas.

Sobre o projeto

O projeto surgiu após a instituição constatar um grande número de pessoas, principalmente idosas, com sintomas de dores crônicas e osteomioarticulares no ambulatório de Fisioterapia do Campus XII.

A coordenadora do espaço, professora Mariana Furtado, enfatizou que o serviço pretende atender o público da terceira idade, com o intuito de promover qualidade de vida.

“Projetos como este são muito importantes para a comunidade, pois no município são poucas as opções gratuitas de assistência de serviços de reabilitação, além disso, é de grande valor para a comunidade acadêmica desenvolver práticas de pesquisa, extensão e formação profissional, a partir de projetos que envolvem atendimentos como esse”, afirmou Mariana.

Benefícios do tratamento

A hidroterapia ou a fisioterapia aquática é um serviço terapêutico de exercícios em uma piscina com água a 34º. De acordo com a organização do projeto, o objetivo da hidroterapia é acelerar a recuperação muscular, óssea e articular de pacientes lesionados ou com alguma doença crônica.

O projeto conta com uma equipe de sete participantes, sendo uma professora coordenadora e seis alunos do curso de fisioterapia.