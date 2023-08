Tribunais promovem 1º Fórum de Educação no Pará

Começa nesta quinta-feira (3) o 1º Fórum "A Construção de uma Agenda Comum pela Educação do Pará", que será realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA). A programação vai até sexta (4), e nos dois dias de evento, estima-se um público de 600 pessoas. A programação será no Hotel Grand Mercure

Prefeitos, secretários e conselheiros de Educação de todas as regiões paraenses e da Secretaria de Estado de Educação, além de servidores das Cortes de Contas, participam do 1º Fórum “A Construção de uma Agenda Comum pela Educação no Pará”.

A programação conta com palestras e painéis com assuntos que debatem o cenário dos municípios paraenses sobre a educação, os desafios atuais com base em dados coletados por diversas instituições e experiências locais e nacionais exitosas na melhoria da qualidade de ensino.

VEJA MAIS

O Fórum reunirá representantes do Ministério da Educação, do FNDE, conselheiros dos Tribunais de Contas, do Unicef e outros. Ainda estarão presentes na abertura autoridades locais e nacionais, como Governo do Estado, Federal, presidentes de órgãos públicos e outros.

O primeiro dia de programação conta com a participação de Izolda Cela, Secretária-Executiva do Ministério da Educação, que vai falar sobre os desafios da educação no Brasil e as alternativas de cooperação federativa.

No turno da tarde, tem painel com Júlia Ribeiro, Oficial de Educação do Unicef Brasil, ela vai falar sobre inclusão escolar e recuperação da aprendizagem, prioridade da educação no Brasil

Para saber detalhes da programação, acessar o site

Serviço:

1º Fórum "A Construção de uma Agenda Comum pela Educação do Pará"

Data: 03 e 04 de agosto

Local: Hotel Grand Mercure, Av. Nazaré, 375, Belém

Horário: A partir das 9h