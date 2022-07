Três pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do Pará no segundo final de semana de julho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, na manhã desta segunda-feira (11), o resumo do segundo final de semana de julho da Operação Férias Escolares 2022. Entre o período de 08 a 10 deste mês, 7 acidentes foram registrados, tendo 3 pessoas em estado de saúde grave e 3 mortos. A ação tem como objetivo reforçar o policiamento e a orientação de trânsito em locais e horários de maior tráfego, incidências graves e de crimes e segue até o dia 01 de agosto.

Ao todo, cerca de 3.156 pessoas e 2.907 veículos foram fiscalizados. Além disso, dos 938 testes de bafômetro, 32 deram resultado positivo para alcoolemia. A operação também autuou condutores que trafegavam sem equipamentos de segurança, sendo 105 ocorrências de motoristas e/ou passageiros sem o uso de capacete, 25 sem cinto de segurança e 15 crianças sem cadeirinha. A PRF fiscalizou, ainda, veículos que fizeram ultrapassagens indevidas, totalizando 51.

O número total de pessoas detidas chegou a 8, enquanto que os veículos recuperados foram 4. A ação apreendeu 1 arma de fogo.

A elevação do fluxo nas rodovias federais do Pará durante o mês de férias aumenta, implicando no risco de acidentes. O foco da PRF é em estratégias para conter os casos relacionados ao excesso de velocidades, a alcoolemia ao dirigir, ao uso inadequado do cinto de segurança e capacete e às ultrapassagens indevidas.

Cerca de 300 policiais, em escala de revezamento, fazem parte da operação deste ano durante os cinco finais de semana de julho e tem atuação especial nas rodovias federais com mais registros de acidentes, entre elas:

→ BR-316 nos municípios de Santa Izabel do Pará (PA), Castanhal (PA) e Santa Maria do Pará (PA).

→ BR-163 em Santarém (PA).

→ BR-230 em Altamira (PA), Brasil Novo (PA) e Marabá (PA).

→ BR-010 em Paragominas (PA), Ipixuna do Pará (PA) e São Miguel do Guamá (PA).

Conscientização

Ações de educação para o trânsito também serão implementadas para conscientizar os motoristas sobre a sua importância para a redução de acidentes. O foco da atividade será nos comportamentos que geram maior risco de ocorrências ou que aumentam a gravidade para as pessoas envolvidas.