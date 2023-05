Torneio de pesca atrai público infantojuvenil em Tucuruí

O 12º Torneio de Pesca da Amazônia (Topam) movimentou a cidade de Tucuruí, no sudeste paraense, na manhã deste sábado (27), com a competição infantojuvenil. Foram 432 crianças e adolescentes tentando pescar o maior peixe no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins. Quem teve destaque por fisgar o maior peixe foi o tucuruiense Jhon Erick, de 14 anos. Com apenas um anzol e um camarão de isca, ele fisgou um peixe de 20 centímetros.

“Aprendi a pescar com minha família, desde pequeno tenho contato com as ferramentas de pesca. Mas essa foi a primeira vez que participei de um evento de pesca e estou muito feliz por ter conseguido pegar o maior peixe. Agora é continuar treinando para ano que vem participar de novo”, comemorou o vencedor.

VEJA MAIS

Outros 8 competidores mirins foram premiados com prêmios em dinheiro, kits escolares, troféus e medalhas. Ao final da premiação, a organização sorteou outros brindes como bicicletas, celular e tablet. Na cerimônia de premiação, o secretário de Turismo do município, Márcio Guedes, parabenizou os pais, educadores, crianças e adolescentes que participaram do Topam 2023.

“Há 16 anos não fazíamos uma festa como essa, e agora, com a retomada deste evento importante para incentivar a prática da pesca esportiva; promover o lazer, educação e preservação ambiental; e ao mesmo tempo divulgar o potencial turístico da nossa cidade; ver tantas crianças e adolescentes felizes e engajados com essa prática esportiva é muito gratificante. Parabéns a todos e até o próximo ano!”, declarou Guedes.

Sobre a organização

A realização do Topam é do Instituto Centro de Apoio Humanitário da Amazônia (ICAHAM), Governo do Pará, Prefeitura de Tucuruí e Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A. Para a coordenadora do evento, Elza Queiroz, esta foi uma grande oportunidade de ensinar sobre preservação do meio ambiente aos pequenos. “Futuros pescadores, entendam que para a pesca esportiva continuar, precisamos cuidar do nosso espaço, dos nossos rios e lagos, para que haja vida neles. Vamos pescar, mas vamos soltar. Quero ver vocês, daqui alguns anos, competindo na categoria adulto do Topam”, disse Elza no encerramento do evento.

A festa segue durante a noite de hoje (27) com show musical da banda Sayonara. Amanhã (28), às 11h, será realizada a cerimônia de divulgação dos resultados do torneio, com classificação e premiação para os campeões.