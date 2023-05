Torcedor com autismo do Remo realiza sonho no Baenão

O jogo que carimbou o passaporte do Clube do Remo para a decisão do Campeonato Paraense 2023, disputado no domingo (30), em que a equipe azulina goleou a do Cametá por 4 a 0, não serviu apenas para a comemoração dos torcedores do Leão Azul, mas teve um momento inesquecível para um torcedor, em particular. Carlinhos, um garoto de 17 anos, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teve um sonho realizado de entrar no gramado juntamente com os atletas do Remo.

"Estou muito feliz por esse momento. Estou vivendo um sonho", disse Carlinhos.

VEJA MAIS

Para isso, ele havia postado, no final de abril, um vídeo nas redes sociais, no qual aparece pedindo a oportunidade de entrar no gramado de jogo com a equipe do clube do coração. O vídeo viralizou entre os internautas, e, logicamente, chegou ao conhecimento dos dirigentes e atletas azulinos.

Daí porque, contatos feitos entre as partes, o adolescente Carlinhos, natural da Vila Maiauatá, no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará, compareceu ao estádio Baenão, em Belém, no segundo jogo da semifinal do Parazão.

Carlinhos foi recepcionado pelos dirigentes do Remo, interagiu com os jogadores e comissão técnica e entrou em campo com os atletas. Ele ganhou de presente uma camisa do Leão Azul devidamente autografada por todo elenco e um kit do clube.