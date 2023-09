Terra Alta realiza círio de Nossa Senhora do Livramento

Católicos do município de Terra Alta, região nordeste do estado, realizaram no último domingo, 10, o Círio de Nossa Senhora do Livramento. A procissão teve início logo a pós missa realizada na Igreja Matriz, celebrada pelo pároco padre José Nunes. A imagem percorreu as principais ruas do centro do município e foi homenageada pelos moradores que enfeitaram a frente de suas casas com balões coloridos. Alguns deles montaram mesas com café da manhã que foi oferecido aos fiéis.

A imagem de Nossa Senhora do Livramento estava em uma berlinda ornamentada com rosas vermelhas, amarelas e brancas que deram um tom todo especial. De acordo com a paróquia as cores das rosas e flores foi para expressar gratidão por tantas graças alcançadas por intercessão da Mãe de Jesus.

Após cerca de duas horas de caminhada a imagem de Nossa Senhora do Livramento chegou a igreja Matriz, onde foi recebida por mais fiéis que a aguardavam para a realização de mais homenagens com cantos marianos, orações e as reflexões tiradas da Carta Pastoral 2023, de Dom Carlos Verzeletti, bispo da Diocese de Castanhal, que aponta a Missão como caminho de evangelização, sintonizaram o povo peregrino no compromisso de viver a solidariedade.

Os festejos em homenagem a Nossa Senhora do Livramento vão até o próximo domingo, dia 17 e, por toda a semana, missas são celebradas por padres convidados da Diocese de Castanhal, seguidas de programação cultural com artistas da terra, a partir das 19h.