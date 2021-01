Técnica de saúde recebe a primeira dose da vacina em Vigia

A vacinação contra a Covid-19 começou em Vigia - distante de Belém 96 quilômetros - neste dia 19 (terça-feira). Ângela Monteiro, 45 anos, técnica de saúde há 18 anos, atuando na equipe de frente da Covid, recebeu a primeira dose da vacina, em Vigia.

A campanha local obedece aos critérios do plano estadual de cobertura vacinal, e a prioridade é o pessoal da saúde ativo, isto é, os trabalhadores que estão na linha de frente do hospital e de postos de saúde da sede municipal e localidades.

A vacina chegou na manhã desta terça-feira (19) em Vigia, tendo sido recebida em Santa Izabel pelo prefeito Job Xavier Palheta Júnior, acompanhado da Secretária Municipal de Saúde, Patrícia Soeiro e do vice-prefeito, Marcelo Saldanha.

Serão vacinadas em Vigia pouco mais de 240 trabalhadores da saúde; eles serão atendidos no Posto de Saúde Nilson Tolosa, localizado no bairro de Arapiranga.

PRIORIDADE

A vacinação em Vigia cumprirá a escala de prioridades estabelecida pelo governo do Estado. Serão várias fases, que contemplarão os grupos populacionais conforme a situação médico-sanitária, e de acordo com a quantidade de doses disponível ao município. A Sespa enviou para Vigia 244 doses da vacina, que serão destinadas aos servidores da saúde lotados no hospital municipal. No primeiro momento da vacinação, serão priorizados os servidores do hospital local, incluindo motoristas de ambulância.

Os demais grupos que serão vacinados, de acordo com o cronograma do Estado, são os seguintes: profissionais da segurança pública na ativa; idosos de 60 a 79 anos; idosos a partir de 80 anos; indivíduos com comorbidades; trabalhadores da educação.

CARNAVAL

Na noite desta segunda-feira, o prefeito Job Xavier Palheta Júnior fez uma live conclamando a população para não abandonar as medidas sanitárias conta a Covid; recomendou, inclusive, que não façam aglomerações e festas.