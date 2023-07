Superlotação e infraestrutura precária para o verão lideram reclamações de leitores de O Liberal

Ao longo das férias de julho deste ano, a população paraense e turistas chamaram atenção para as diversas dificuldades enfrentadas para curtir o veraneio. Algumas dessas situações são antigas, como o transtorno na entrada e saída da Região Metropolitana de Belém pela BR-316; já outros casos ganharam mais repercussão pela internet, onde se proliferaram, por exemplo, os relatos de preços abusivos cobrados por refeições e até pelo uso de banheiros em locais como Salinas. Diante disso, o Grupo Liberal promoveu uma enquete questionando os leitores sobre qual é o maior problema enfrentado em julho nos balneários do Pará.

As opções dadas aos internautas eram: infraestrutura precária, como estradas em más condições; poluição das águas e despejo de esgoto nas praias e igarapés; superlotação nas praias e balneários do Estado; falta de segurança, devido a roubos, furtos ou outros incidentes; e os preços abusivos em restaurantes, hospedagens e atividades turísticas.

O resultado da enquete mostra que os leitores tem opiniões diversas sobre a questão. No Instagram, a disputa foi mais equilibrada, porém o problema da superlotação ficou em 1º lugar, com 33% dos votos. A segunda colocação ficou dividida entre duas opções que ficaram 28%. Foram elas: a superlotação e a poluição das águas. Em último ficou a questão da segurança pública, que foi lembrada por 11% dos perfis votantes.

“Um dos grandes problemas é que quando vamos para a praia com crianças queremos ver eles brincando livremente, correndo, mas isso se tornou impossível com tanta moto, carro aparecendo do nada, além desse transtorno: o som alto”, opinou Livia de Sá (@liviadesa). Já Heliana Cintra (helicintra) discordou. “Claro que é a (opção) número 2. Bando de mal educados que poluíram o que puderam as praias com vidro”

Outros internautas foram além e enumeraram outras situações observadas nas praias. “Poluição sonora, falta de estrutura dos locais, baixa qualidade e altos preços, falta de educação ambiental dos frequentadores, sujeira e crimes ambientais”, comentou Fábio Lima (@fabio804). José Maria (@josemaria942), completou: “Todas as alternativas corretas”.

Por sua vez, os usuários do Twitter destacaram que a principal dificuldade é a infraestrutura precária das rodovias. Na plataforma, 57% dos internautas votaram nessa opção, enquanto 26% reclamou da superlotação. Já a poluição das águas e a falta de segurança receberam 9% dos votos cada.