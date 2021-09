Sobe para 7 número de casos suspeitos de doença da 'urina preta' em Santarém

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou na tarde desta terça-feira (28), que está investigando o sétimo caso suspeito da doença da Síndrome de Haff no município de Santarém. Ainda de acordo com a nota, o número total de casos suspeitos no estado é de 15.

Desses, dois são em Belém, 7 em Santarém, três em Juruti, um em Trairão, um Castanhal e um em Almeirim. Outro caso que havia sido notificado em Belém foi descartado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) após amostra ter dado positivo para leptospirose.

Os exames sanguíneos e de urina dos casos suspeitos foram encaminhados, por meio do Lacen, para laboratório de referência e não há ainda previsão de resultado. Nenhum caso foi confirmado até o momento.