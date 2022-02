Shopping de Santarém faz ‘prova de resistência’ e prêmio é colchão de R$ 6.800

Um shopping de Santarém viralizou nas redes sociais ao realizar uma “prova de resistência”, na última segunda-feira (21), em que os competidores disputavam um colchão no valor de R$ 6.800. A ideia inusitada chamou atenção de diversas pessoas que se inscreveram para concorrer ao prêmio.

Com uma estrutura semelhante a das provas do BBB 22, no “reality show” as 11 pessoas, de diferentes bairros de Santarém, teriam que enfrentar horas com as duas mãos no colchão, sem poder ir ao banheiro ou beber água. O competidor que ficasse por último levava o prêmio para casa.

A disputa rendeu muitas brincadeiras nas redes sociais e diversas pessoas afirmaram que vão esperar as próximas inscrições para participarem da competição.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)