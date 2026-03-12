‘Seu Tranquilo’, de 93 anos, é resgatado após cinco dias perdido em área de mata no Pará

Um idoso de 93 anos foi resgatado após passar cinco dias perdido em uma área de mata no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Manoel Francisco de Sousa, conhecido como “Seu Tranquilo”, foi encontrado na quarta-feira (11) por equipes de resgate após uma força-tarefa que mobilizou bombeiros e voluntários.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Manoel estava desaparecido desde a última sexta-feira (6). Ele saiu de casa por volta das 13h, no bairro Canaã, empurrando um carrinho de mão, mas acabou se perdendo em uma área de serra e de mata fechada.

As buscas começaram apenas na segunda-feira (9), quando familiares perceberam o desaparecimento. A operação contou com bombeiros militares do Pará, dois bombeiros civis e seis voluntários, além do apoio de drones utilizados nas varreduras na região.

Durante as buscas, os socorristas localizaram o carrinho de mão e as sandálias do idoso em um trecho da mata, o que ajudou a delimitar a área de procura. Manoel foi encontrado em uma fenda com cerca de 15 metros de profundidade, a aproximadamente 7 quilômetros de onde mora, já no b​airro Jardim Santarém.

Segundo os bombeiros, o idoso estava desidratado e com quadro de fraqueza, mas consciente no momento do resgate.

Após ser retirado do local, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Novo Progresso, onde segue em atendimento médico. De acordo com familiares, o estado de saúde é estável e apresenta melhora.

No hospital, Manoel contou que chegou a cavar um buraco no chão para conseguir beber água, pois já não acreditava que conseguiria sair do local ou ser encontrado.

Familiares disseram ainda que o desaparecimento foi percebido quando foram levar comida para o idoso e não o encontraram em casa, o que motivou o início das buscas.