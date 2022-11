Servidores públicos de Parauapebas têm horário de trabalho reduzido nos dias de jogos da seleção

Os órgãos públicos municipais de Parauapebas, no sudeste do Pará, terão os horários de expediente alterados durante os três jogos da Seleção Brasileira de Futebol na fase de grupos da Copa do Mundo.

O expediente de trabalho foi definido no Decreto nº 887/2022, publicado no Diário Oficial do município. De acordo com o decreto, nos expedientes em que os jogos vão ocorrer às 13 horas, as atividades serão encerradas às 12 horas. Já nos dias em que a seleção entrar em campo às 16 horas, o expediente ocorrerá até 14 horas.

A prefeitura reforça que o funcionamento dos setores essenciais da Administração Pública obedecerá a um regime de plantões para que o serviço à comunidade não seja impactado.

Para a prefeitura, o momento é importante para o país, onde a população se reúne para vibrar pela seleção brasileira. A torcida pelo time brasileiro movimenta a economia da cidade, além de garantir emprego e renda. E, por esse motivo, o município adotou a flexibilidade nos horários dos jogos.