Servidores da Seduc recebem prédio-sede reformado; as obras beneficiam cerca de 2 mil profissionais

Cerca de 2 mil profissionais da educação serão beneficiados com as obras de ampliação, reconstrução e modernização do prédio-sede da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em Belém. Situado no km 10 da Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Guajará, distrito de Icoaraci, a nova estrutura conta com mais de 27 mil m² de área construída. Os servidores da educação contarão com as melhorias nos blocos administrativos, auditório, restaurante, estacionamento e áreas de convivência. A entrega do local restaurado foi realizada na última quinta-feira (5) pelo governador Helder Barbalho (MDB).

“Fizemos o maior pacote de investimentos dos últimos tempos, com R$ 6 bilhões aplicados somente na área da educação, o que significa 25,71% do orçamento do Estado. Portanto, não apenas cumprimos as metas constitucionais, como aplicamos a mais do que estabelece a Constituição Federal, que são 25%. Isso chega perto de R$ 19 bilhões ao longo dos últimos 4 anos da nossa gestão. Que possamos cada vez mais ter equilíbrio e saúde fiscal, para termos condições de enfrentar os desafios pela frente, valorizando a educação e, a partir desta, transformar a sociedade paraense”, frisou o governador Helder Barbalho.

Nova escola militar em Ananindeua

No mesmo dia, foi realizada a entrega da Escola Laércio Wilson Barbalho, em Ananindeua, que integra o Programa de Supervisão Militar Educacional, implementado pelo governo estadual. A 10ª unidade escolar reconstruída pela Prefeitura de Ananindeua fará parte do Programa de Supervisão Militar Educacional (Sume), desenvolvido pelo Estado, que tem como objetivo atuar na prevenção da violência e no fortalecimento da instituição escolar, como espaço de preparação dos jovens para o futuro.

"Essa estrutura é especial, em um bairro especial. Certamente essa escola é uma referência para a inclusão, para a socialização, para permitir, por meio da educação, que nós possamos fazer do conhecimento o instrumento para a mudança social que apenas a educação permite que seja feita. Quero parabenizar a todos que fazem as ações cívico-militares, a partir da Polícia Militar, mas acima de tudo respeitando o ambiente pedagógico criado pela Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua. Aqui, quem cuida da pedagogia são os professores da Secretaria de Educação. A polícia está aqui para passar valores e colaborar para a formação, para que possamos ter cidadãos e cidadãs que respeitem as pessoas, as famílias, que compreendam o importante processo de hierarquia. Portanto, tenho certeza que a experiência exitosa que tem acontecido em várias cidades do Pará, também acontecerá aqui", destacou o governador Helder Barbalho, na entrega da obra ao lado da vice-governadora Hana Ghassan e da primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho.

Aumento de 40% no efetivo da Polícia Civil do Pará

Ainda na quinta-feira, foi realizada a aula inaugural do Curso de Formação dos novos policiais civis do Estado do Pará, turma 2023. O evento foi realizado no Centro de Eventos Benedito Nunes, na Universidade Federal do Pará e reuniu centenas de convidados, entre alunos, familiares e autoridades. Ao todo, o curso de formação vai contar com a participação de 75 candidatos para o cargo de delegado, 87 investigadores, 38 papiloscopistas e seis escrivães.

A aula inaugural representa o início do curso realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol) para a formação de 206 novos policiais civis que estavam no cadastro de reserva dos concursos C-206 e C-207. Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou que o ingresso dos novos agentes de segurança — somados aos mais de mil policiais civis formados no ano de 2022 — vai representar um aumento de 40% no efetivo da Polícia Civil do Pará.

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, reforçou que a presença dos novos agentes irá possibilitar a ampliação da atuação policial. “Iremos reforçar ainda mais o efetivo nas unidades de todas as regiões e fortalecer nossas unidades especializadas, como as Delegacias de Atendimento à Mulher, Delegacia do Meio Ambiente e Proteção Animal, bem como combater com mais eficiência os delitos gerais que ocorrem no Estado.” pontuou o Delegado-Geral.

Para quem está prestes a iniciar o curso de formação, as expectativas são altas. É o caso de Felipe Mendonça, que irá participar do curso para o cargo de delegado. "Meu sentimento é de muita gratidão por ter chegado até aqui. Estou com muita vontade de extrair os melhores conhecimentos nesses meses para fazer uma formação completa e ser um dos melhores delegados que puder.” garantiu.