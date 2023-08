Sefa apreende 30 toneladas de gergelim em São João do Araguaia

A Secretaria da Fazenda (Sefa) apreendeu 30 toneladas de gergelim no município de São João do Araguaia, no sudeste paraense, na última quinta-feira (10). A carga estava com nota fiscal irregular e está avaliada em R$ 180.240,00.

A carga, procedente da cidade paraense de Paragominas e que tinha como destino o município de Canarana, no estado do Mato Grosso, foi a terceira apreensão do produto em uma semana.

VEJA MAIS

"O condutor da mercadoria apresentou nota fiscal avulsa da semente, mas foi verificado pela fiscalização fazendária que a empresa emitente da nota não destacou o ICMS, alegando tratar-se de exportação indireta. Entretanto, o mesmo não possui regime especial de exportação", esclareceu o coordenador da Unidade Fazendária de Carajás, Rafael Brasil.

Constatada a irregularidade na nota fiscal foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 34.606,08.

O trabalho foi realizado pelas equipes de fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefa), da Unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás.