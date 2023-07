Quase 800 pacotes de bebidas são apreendidos no Pará, com nota fiscal irregular de bombons

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam na sexta-feira (14) 776 pacotes de bebidas varidasdas, como cervejas, refrigerantes, energéticos e água mineral, que eram transportadas com uma nota fiscal irregular, informando que a carga era de bombons. Essa fiscalização se deu no município de Santa Maria das Barreiras mobilizando técnicos lotados na Coordenação de Mercadorias em Trânsito da Sefa de Conceição do Araguaia,no sudeste do Estado.

"Quando os fiscais foram analisar a nota fiscal viram que a mesma indicava apenas a venda de balas, bombons e outros doces, não correspondendo à carga real do caminhão", informou o coordenador da unidade da Sefa no Araguaia, fiscal de receitas estaduais Cicinato Oliveira Júnior.

De caminhão

O caminhão que transportava as bebidas vinha do município de Redenção e foi parado pela fiscalização na cidade de Santa Maria das Barreiras. O valor total da mercadoria apreendida foi avaliado em R$ 30.068,89.

Fiscais da Sefa na ação que resultou na apreensão da carga com documentação irregular (Foto: Divulgação)

A nota fiscal fornecida foi desconsiderada por não refletir corretamente a carga transportada e foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) das mercadorias, resultando no valor total de R$ 14.327,53 referentes ao ICMS e multa.