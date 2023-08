Cargas com 69 toneladas de gergelim são apreendidas pela Sefa

Dois caminhões contendo cargas de gergelim que chegavam a 69 toneladas foram apreendidos no sábado (5), nos municípios de Marabá e São Geraldo do Araguaia, sudeste do Estado. As apreensões ocorreram em horários diferentes, durante fiscalizações de agentes da coordenação de mercadorias em trânsito de Carajás, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que encontraram irregularidades nas notas fiscais das cargas. Segundo as autoridades, o valor total dos volumes somados chega a cerca de R$ 418 mil.

O primeiro flagrante ocorreu durante a manhã. Um caminhão com 36 toneladas de gergelim que saiu de Paragominas, com destino a cidade de Canarana, no estado do Mato Grosso, foi parado na unidade fazendária da Sefa, em Marabá. O condutor teria apresentado nota fiscal avulsa do produto e constou no sistema dos agentes que o imposto ICMS não havia sido pago. O valor da mercadoria é de R$ 218.280,00, e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 47.147,48.

Já durante a tarde, uma outra carreta da mesma empresa, transportando 33 toneladas de gergelim, que também havia saído de Paragominas e estava destinada a Canarana, no estado do Mato Grosso, foi parada na unidade de fiscalização da Sefa, em São Geraldo do Araguaia. Novamente foi verificado que a nota fiscal não destacava o ICMS devido. O valor da mercadoria seria de R$ 199.920,00 e, sendo assim, foi lavrado um TAD de R$ 38.384,00.

(Reprodução: Sefa)