Santarém registra 93 mortes por covid-19 nos dois primeiros meses de 2022

De acordo com dados dos Boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o município de Santarém, nom oeste paraense, registrou o número de 93 óbitos em decorrência da covid-19, nestes dois primeiros meses do ano de 2022. Desses, 55 foram em janeiro e 38 em fevereiro.

O último boletim epidemiológico da Semsa divulgado na noite desta terça-feira, 1º de março, informou 50 novos casos da doença no município. O boletim informa ainda que 275 pacientes estão em isolamento clínico-hospitalar ou domiciliar.

O boletim revelou que o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), referência para atendimento de alta complexidade da Covid-19, está com a ocupação de 95% da capacidade. Ao todo, o HRBA disponibiliza 20 leitos exclusivos de UTI adultos para covid-19, dos quais 19 estão ocupados com pacientes positivados para covid-19. De acordo com o boletim, não há pacientes na fila de espera para ocupar um leito de UTI.

Com relação aos leitos clínicos no município, a Semsa informou que existem 49 leitos disponíveis exclusivos para o tratamento da Covid-19. Desse total, 21 estão ocupados (42%) com 19 casos positivos e 2 suspeitos.