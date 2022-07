Santarém: emissão de passaporte e atendimento a estrangeiros são feitos em shopping

A partir de quarta-feira (20), os serviços de emissão de passaporte e atendimento ao estrangeiro em Santarém, oeste do Pará, passam a ser realizados no Shopping Rio Tapajós, localizado na avenida Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro do Santarenzinho. A informação é da Delegacia de Polícia Federal em Santarém.

Os atendimentos do Núcleo de Polícia e Imigração (Numig), da PF, passam a ocorrer em sala comercial, próxima à praça de alimentação do estabelecimento. O serviço ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Com a mudança, a sede da Delegacia de Polícia Federal em Santarém não presta mais os serviços de passaporte e imigração.