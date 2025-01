Santarém e Itaituba são alvos de operação da PF contra comércio ilegal de ouro na Amazônia Legal

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (22) a operação "Mercado B", com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida na captação, transporte e comercialização de ouro bruto de origem ilegal na Amazônia Legal. A ação ocorre nos estados do Pará, Rondônia e Roraima, com foco principal no Oeste do Pará, área de circunscrição da delegacia de Santarém, responsável por coordenar parte das investigações. Foram cumpridos, ao todo, 12 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão, expedidos pela Justiça Federal do Pará.

Na região, a operação concentrou esforços em Itaituba e Santarém. Segundo a Polícia Federal, três mandados de prisão foram cumpridos em Itaituba, onde também ocorreram sete buscas e apreensões. Já em Santarém, foi executado um mandado de busca e apreensão.

O delegado Pedro Henrique Melo Carneiro, responsável pela operação, explicou o esquema criminoso:

"Durante as investigações, verificou-se que, entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024, o grupo criminoso movimentou mais de 34 kg de ouro, equivalente a 18 milhões de reais."

O delegado destacou ainda que o ouro, considerado um ativo financeiro, possui cotação em bolsa de valores, mas, devido à origem ilegal, era negociado abaixo do preço de mercado.

Ao longo da operação, seis pessoas foram presas. Santarém foi apontada como ponto estratégico para as investigações, devido à sua localização e à atuação no combate ao transporte ilícito de ouro.

A operação "Mercado B" evidencia os esforços das autoridades no combate à exploração e comercialização ilegal de recursos naturais na Amazônia, uma prática que não apenas gera prejuízos financeiros ao país, mas também alimenta a degradação ambiental e as redes criminosas que atuam na região.