Salas de monitoramento reforçam combate ao desmatamento, incêndios florestais e desastres no Pará

As salas de Monitoramento Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), e de Monitoramento de Desastres, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Pará (Cedec), estão entre as principais ferramentas estratégicas do governo do Estado para fortalecer a proteção da floresta, ampliar a capacidade de prevenção e apoiar ações de controle do desmatamento e dos incêndios florestais.

Os investimentos em tecnologia de ponta realizados pelo governo do Pará garantem o acompanhamento das condições ambientais e climáticas em todo o território paraense. As informações geradas auxiliam no planejamento de políticas públicas, na tomada de decisões e na rápida mobilização de equipes diante de situações que possam representar riscos ao meio ambiente e à população.

Na Semas, a sala de monitoramento conta com videowall e ferramentas de alta performance que permitem acompanhar diferentes indicadores ambientais. O espaço reúne imagens de satélites de alta resolução, dados especializados e sistemas integrados que contribuem para análises mais precisas sobre a dinâmica da cobertura florestal no estado.

A diretora de Monitoramento Ambiental (Dimam), da Semas, Jakeline Viana, explica que a tecnologia tem papel fundamental na compreensão das mudanças que ocorrem no território e na construção de estratégias para conservação da floresta.

“A principal fonte de emissão de CO₂ na Amazônia é o desmatamento e a mudança do uso da terra, por isso, o monitoramento contínuo dessas áreas é fundamental. Com o fortalecimento das políticas ambientais e os investimentos em tecnologia, conseguimos ampliar nossa capacidade de análise e acompanhamento, contribuindo para resultados importantes na redução do desmatamento no Pará”, destaca.

Além do monitoramento da cobertura florestal, a diretoria atua no monitoramento climático, voltado à análise das condições de tempo e clima, fundamentais para ações de prevenção e resposta a eventos extremos.

O coordenador de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Antônio Sousa, explica que o trabalho consiste em acompanhar as variáveis atmosféricas para desenvolver previsões e produtos de apoio à gestão ambiental.

“Uma das contribuições mais importantes do monitoramento climático é o suporte às ações de prevenção e combate aos incêndios florestais. As informações geradas permitem identificar áreas com maior risco de queimadas e orientar estratégias voltadas à proteção dos maciços florestais e dos recursos naturais do estado”, afirma.

DEFESA CIVIL

A sala de Monitoramento de Desastres da Defesa Civil integra tecnologias e sistemas que permitem acompanhar, em tempo real, as condições climáticas e ambientais em todo o Pará. Entre as ferramentas utilizadas está o Defesa Civil Alerta (DCA), sistema nacional de envio de mensagens de emergência via telefonia celular, que informa a população sobre situações de risco relacionadas a eventos extremos.

O espaço também monitora indicadores como focos de calor, umidade relativa do ar, índices pluviométricos e outras variáveis ambientais que auxiliam na identificação de cenários favoráveis à ocorrência de queimadas, estiagens, enchentes e outros eventos de impacto.

O chefe da Divisão de Gestão de Riscos da Defesa Civil, tenente Pedro Alencar, destaca que o monitoramento é essencial para antecipar cenários e fortalecer ações preventivas.

“Trabalhamos para transformar dados ambientais em informações estratégicas que orientem a tomada de decisões e ampliem a capacidade de prevenção. O uso da tecnologia tem sido fundamental para apoiar os municípios, fortalecer a gestão de riscos e contribuir para a proteção da população e dos ecossistemas paraenses”, finaliza.