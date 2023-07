Saída de Belém: expectativa é que o fluxo do trânsito aumente no fim da tarde

Para quem pega a estrada rumo às praias e balneários paraenses, nesta sexta-feira (21), a expectativa é que o fluxo aumente em torno de 20%, na BR-316, a partir das 18h. Desde o começo do dia, não houve registros de acidentes envolvendo veículos e pedestres na rodovia, conforme informou o agente de fiscalização Raul Braga, do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Entretanto, no início da manhã desta sexta, os condutores que pegaram o trânsito no sentido Belém-Marituba não tiveram transtornos, já que o congestionamento não era tão intenso na via. No mês de julho, durante as férias escolares, a saída da Região Metropolitana de Belém (RMB) em direção a esses lugares tende a ser maior quando comparado aos demais meses do ano.

Até o momento, ainda segundo o Detran, não houve registro de acidentes.“Nesse horário, no final da tarde e começo da noite, muitas famílias já saíram do trabalho, das suas ocupações, e podem deslocar-se para a praias. Por isso, sempre recomendamos que quem puder ir mais cedo vá. Depois das 18h, é bem mais fácil encontrarmos congestionamento no trânsito”, disse Raul Braga.