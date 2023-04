Saiba o que causou os impedimentos no elo Pis Pasep e como será resolvido

Mais de 22 milhões de brasileiros devem receber o abono salarial Pis Pasep em 2023. Para os trabalhadores, o benefício é pago pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, aos servidores públicos. Este ano, o valor máximo pago será de R$ 1.302.

Desde que foi aberta a consulta do Pis 2023 alguns trabalhadores encontraram erros vinculados a impedimentos de elos Pis Pasesp, que está impossibilitando o recebimento dos valores.

O que significa o elo Pis Pasep?

Segundo a Dataprev, que realiza o reprocessamento do abono salarial, o erro de impedimentos do elo Pis/Pasep está vinculado à existência de mais de uma inscrição no Pis ou Pasep, ou seja, por divergências nas informações enviadas pela empresa por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou pelo e-Social.

Os problemas ocorrem quando as informações dos vínculos chegam a partir de fontes diferentes e com dados divergentes. O sistema então, por padrão, identifica uma correlação entre esses dados e aponta a divergência para análise, uma vez que isso impacta diretamente no reconhecimento do direito ou no valor a ser recebido pelo trabalhador, explicou o órgão.

A Dataprev informa que as divergências serão corrigidas a partir de novo reprocessamento do Pis/Pasep, sem que haja necessidade de correção dos dados por parte do empregador ou dos trabalhadores. A consulta dos novos resultados já está disponível nos canais do Ministério do Trabalho.