Rodovia PA-287 vai integrar os estados do Pará e do Tocantins

As obras de construção e pavimentação da rodovia PA-287, em Redenção, no sul do Pará, foram entregues nesta sexta-feira (24) pelo Governo do Pará. Com a nova pista, o estado terá mais integração com o Tocantins. A obra era muito aguardada na região, já que o novo trecho da PA-287 interliga os municípios de Redenção, Cumaru do Norte e Conceição do Araguaia. Ao todo, são 189 quilômetros, sendo mais de 155 quilômetros pavimentados, como garante a Secretaria de Estado de Transporte (Setran).

O trecho entregue contou com serviços de acostamento, alargamento da pista, imprimação (primeira camada de asfalto), aplicação de asfalto e sinalização horizontal e vertical de trânsito. A obra recebeu um investimento de R$ 54 milhões, e gerou cerca de 500 empregos (100 diretos e 400 indiretos). Em 2020, o Estado entregou outro trecho construído, pavimentado e duplicado, no acesso ao aeroporto de Redenção e à entrada da cidade. Com a obra, o trecho da rodovia passa de 10 para 17 metros de largura, atendendo à demanda de melhorar a infraestrutura rodoviária na área urbana do município.

"Quero festejar aqui a entrega dessa importante obra para região. Essa etapa vai facilitar a mobilidade urbana, e principalmente o escoamento de produção da região. Mas quero ressaltar aqui que já autorizei a Setran a fazer mais sete quilômetros da estrada, até Cumaru do Norte, interligando toda a região”, anunciou o governador Helder Barbalho, que esteve em Redenção para entregar a nova estrada, e anunciou o começo dos trabalhos do Governo Itinerante em Marabá e Redenção a partir de março.

O comerciante Astemiro Barbosa, que mora às margens da rodovia, garante que a entrega do novo trecho representa mais qualidade de vida. "Essa obra representa tudo de bom. A poeira era muito grande. Eu moro aqui há 49 anos, e agora tudo vai melhorar. A esperança é por coisas boas. Antigamente, era tudo mata. Isso é uma grande coisa para nós, estou muito feliz", disse ele, que mora em Redenção.

“É mais uma obra importante para o Sul do Estado, para Cumaru do Norte, para Redenção. Entregamos a PA-287, por determinação do governador Helder, uma obra feita em menos de dois anos, para que a população tenha dignidade no direito de ir e vir, que saia da lama, mas que, acima de tudo, nós possamos desenvolver a região”, completou o secretário de Estado de Transportes, Adler Silveira.

Na mesma região, o Estado também garantiu investimentos em infraestrutura, segurança pública e lazer nos municípios de Redenção, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte e Santa Maria das Barreiras. (Agência Pará)

Outros benefícios foram entregues pelo Governo do Pará na região

Na mesma região, o Estado também garantiu investimentos em infraestrutura, segurança pública e lazer nos municípios de Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte e Santa Maria das Barreiras. Ainda em Redenção, o chefe do Executivo Estadual entregou títulos de terra definitivos, por meio do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), e benefícios do Programa "Sua Casa", via Companhia de Habitação do Pará (Cohab). Ele também assinou ordem de serviço para início das obras de construção do Complexo da Polícia Civil do município, e entregou coletes balísticos para o órgão de trânsito local.

Em Conceição do Araguaia, o Estado entregou uma ponte de concreto armado na área rural do município. Com 49 metros de extensão, a ponte situada na vicinal Chicão representa um investimento de mais de R$ 1,6 milhão. Também foram entregues as novas instalações do Posto de Controle Rodoviário (PCRV). O prédio fica em área estratégica, ao lado da Secretaria da Fazenda (Sefa) e da Adepará, na divisa com o Estado do Tocantins. Uma quadra poliesportiva, para a prática de atividades físicas, e com a entrega da primeira etapa da feira coberta “Aluízio Damasceno”, de três ambulâncias, ônibus para a APAE (entidade que atende pessoas com deficiência) do município, um caminhão e coletes balísticos para o órgão de trânsito local também foram entregues.

"Até hoje, é a melhor ponte feita na região. Antes, a ponte vivia caindo, era muita lama e o pessoal ficava ilhado, mas isso já não acontece mais. Foi a melhor coisa que o governo fez até hoje nessa região", disse o autônomo Bertoldo Rodrigues, que sempre trafega pela região. No mesmo ato, Helder Barbalho entregou oito caçambas e uma pá-carregadeira para o município de Santa Maria das Barreiras, também no sul do Pará. As máquinas e os equipamentos foram adquiridos por meio de convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes e a Prefeitura do município.