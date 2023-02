Equatorial Pará faz alerta sobre riscos de acidentes com a rede elétrica em obras e construções

Segurança é um cuidado que deve ser primordial em todas as etapas de uma obra, principalmente quando os riscos envolvem energia elétrica. Seja em construções de pequeno, médio ou grande porte, é preciso ficar atento para evitar acidentes com a rede elétrica que, em muitos casos, podem ser fatais. Pensando nisso, a Equatorial Pará separou dicas para evitar riscos em obras e construções.

Mantenha distância

Antes de iniciar a construção ou reforma, observe a localização da rede elétrica. É fundamental respeitar o distanciamento entre a estrutura que será construída ou reformada e a rede de energia. A melhor forma de evitar acidentes na fiação é manter a distância da mesma.

Outra dica importante é não mexer nos fios da rede com a finalidade de afastá-los do local da construção. Busque ajuda da Equatorial Pará, que conta com profissionais que estão aptos a realizar o manuseio da fiação elétrica.

Contrate profissionais qualificados

Trabalhar em obra requer muitos cuidados. Por isso, o ideal é contratar profissionais especializados e que seguem os padrões de segurança com energia elétrica, a fim de evitar ocorrências que podem levar a acidentes fatais.

Equipamentos de segurança

Uma das principais causas de acidente envolvendo a rede elétrica é a falta de equipamentos de segurança. Durante todo o processo de reforma ou construção, os profissionais precisam utilizar equipamentos de proteção individual como luvas, óculos de proteção, capacetes e demais EPIs obrigatórios por lei, que ajudam a evitar riscos elétricos na construção civil.

Antes de escolher os equipamentos, verifique se os mesmos possuem certificação do Inmetro. Sem o atestado ou certificado do órão, eles podem ocasionar choques e curtos-circuitos, além de problemas com o consumo.

Evite gambiarras

Pra tudo o brasileiro dá um "jeitinho", mas quando o assunto é rede elétrica, não há como arriscar. Busque sempre trabalhar de forma correta, evitando as chamadas gambiarras ou improvisos na hora de executar o trabalho na obra. Uma dica é colocar fita isolante nas emendas entre os fios para evitar curto-circuito.

Cuidado com objetos metálicos

Muitos acidentes envolvendo a rede elétrica ocorrem por um simples "deslize" de quem está trabalhando na obra. Cuidado com o uso de objetos metálicos, como vergalhões, escadas, réguas, andaimes, entre outros. Caso esteja manuseando esse tipo de objeto, mantenha uma boa distância da rede elétrica. Os andaimes, por exemplo, devem manter uma distância mínima de três metros da rede elétrica.