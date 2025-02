Famílias afetadas por cheias em Marabá serão realocadas para abrigos com apoio em saúde e educação

Nesta terça-feira (25), a 10ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Marabá realizou uma reunião de trabalho com secretarias municipais, agentes públicos e articuladores do Projeto Redes de Cidadania, para discutir o Plano de Contingência para as cheias de 2025 no município. A principal meta do debate é pensar estratégias de assistência às famílias mais vulneráveis durante as cheias, especialmente em serviços de educação e saúde. Atualmente, cerca de 22 famílias estão desalojadas, mas a expectativa é que o número aumente com o aumento do nível dos rios, podendo chegar a quinhentas famílias ou mais.

O encontro foi promovido pela promotora de justiça Jane Cleide Silva Souza, no auditório do Ministério Público de Marabá. As famílias afetadas serão remanejadas para abrigos provisórios construídos no município. No encontro também se debateu estratégias para manter essa assistência mesmo às famílias afetadas pelos alagamentos, mas que se recusam a sair das suas casas.

Na ocasião, o diretor da Defesa Civil em Marabá, Coronel Marcos Victor Lima Norat, apresentou o Plano Municipal de Contingências do ano de 2025, que atende as famílias afetadas pelas cheias dos rios Tocantins e Itacaiúnas.

O secretário Municipal de Educação, Cristiano Gomes Lopes, também pontuou as medidas que serão adotadas pela Semed para garantir o acesso à educação aos jovens afetados, seja nas escolas de origem ou em escolas mais próximas dos abrigos, em que houver vagas escolares. Lopes afirma que garantir esse acesso é fundamental, especialmente para aquelas crianças e adolescentes de famílias que resistem em sair de suas casas, apesar dos riscos do alagamento.

Haverá também ações para a cobertura de vacinação para os jovens abrigados, além de atenção à saúde das famílias abrigadas. Essa iniciativa parte da coordenação do Departamento de Atenção Básica, representado pela coordenadora Elities Suzana da Silva, que relatou as medidas da Secretaria de Saúde durante o período. A reunião também contou a gestora geral do Projeto Redes de Cidadania, Bianca Soares Ramos, e articuladoras do projeto, que acompanha e atende várias famílias em situação de vulnerabilidade social, que estão sendo ou serão afetadas pelas enchentes.

Outro ponto importante abordado no encontro engloba as estratégias de atenção e apoio psicológico às famílias atingidas e acesso a atividades culturais e de lazer às crianças e adolescentes, durante o período de abrigamento.