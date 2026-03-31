Região Metropolitana de Belém tem mais de R$ 800 milhões em investimentos no saneamento básico

A Região Metropolitana de Belém está passando por um dos maiores ciclos de investimentos em saneamento básico de sua história. Belém, Ananindeua e Marituba somam mais de R$ 800 milhões em investimentos para ampliar o acesso aos serviços, melhorar a regularidade do abastecimento de água, acesso a esgotamento sanitário e a qualidade de vida da população.

O valor é resultado de parceria entre o governo do estado e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos internacionais estão aplicados no Projeto de Desenvolvimento do Saneamento do Pará (Prodesan Pará), que prevê investimentos de US$ 125 milhões, sendo US$ 100 milhões financiados pelo BID e US$ 25 milhões de contrapartida do Pará. O programa tem como objetivo ampliar a cobertura de abastecimento e esgotamento sanitário, reduzir perdas e fortalecer a segurança hídrica em Belém, Ananindeua e Marituba, beneficiando mais de 1,2 milhão de pessoas.

“É importante ressaltarmos a capacidade fiscal do estado do Pará de conseguir se habilitar para o acesso a estes recursos que apontam para um investimento extraordinário. É fundamental a necessidade de priorizar o serviço de água e esgoto, porque isto representa a qualidade de vida e saúde para a nossa população”, destacou o governador Helder Barbalho.

Ampliação

Este mês, foi assinada a Ordem de Serviço para a construção de novas estações de tratamento de água em bairros de Belém, Ananindeua e Marituba, com tecnologia mais moderna e implantação mais rápida. Somando-se com as obras de construção de onze novos poços e reforma e ampliação em 16 setores serão beneficiados mais de 680 mil habitantes desses municípios.

“Hoje, o Pará é o quarto estado da federação com maior taxa de investimentos públicos. Isso tem sido muito importante para podermos alavancar políticas públicas, como as de saneamento, que são fundamentais para nosso estado”, complementou a vice-governadora Hana Ghassan.

Aditivo

Outra frente importante é o pacote de R$ 220 milhões do contrato aditivo vinculado à concessão dos serviços de saneamento, com investimentos na ampliação e modernização do sistema de produção de água da Cosanpa, que abastece os três municípios. São investimentos visando ativar o Sistema Upstream da Companhia para melhorias na produção e qualidade da água. As obras incluem limpeza e perfuração de poços, instalação de conjuntos motor-bomba submersos, instalação de filtros do tipo zeólitas em sistemas isolados, além da modernização e construção de filtros das Estações de Tratamento de Água.

Todos esses investimentos reforçam a estratégia de universalização do saneamento no Pará, que tem como principal medida a mudança no modelo de gestão dos serviços por meio da concessão regionalizada, que prevê investimentos da concessionária Águas do Pará, vencedora da licitação, superiores a R$ 18 bilhões que devem beneficiar 5,3 milhões de pessoas nos 126 municípios incluídos na concessão.

A meta é universalizar o acesso à água tratada até 2033 em todos os blocos e ampliar a coleta e tratamento de esgoto até 2033 no Bloco A e até 2039 nos blocos B, C e D.

“O governo tem trabalhado em parceria com os municípios e a iniciativa privada para somar diversas estratégias que ampliem a cobertura de água e tratamento de esgoto. É o maior investimento da história do estado, com prazos, metas e datas para essa universalização”, afirmou Helder.