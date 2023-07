Rapper castanhalense está pronto para alçar voos em São Paulo

Já está em todas as plataformas musicais o mais novo trabalho do rapper castanhalense Weverton Júlio Araújo de Souza, o Kratos. “Ela sabe” foi lançada dia 7 de julho e explora o lado romântico do rapper.

“É um lovesong que vai marcar um novo momento da minha carreira tanto no quesito estético como também profissionalmente. A galera que tá acostumada com o Kratos mais agressivo com versos fortes e uma voz mais entoada vai achar estranho. Ela sabe é fala da história de um casal que se encontra e vive um amor intenso, confuso e perigoso”, contou.

O artista conta que quando escreveu a letra da música já foi pensando como seria o clip que foi gravado em Belém.

“O clipe é noturno e eu estou de passagem pela cidade e ela sabe que estou na por lá, mas não quer me ver por causa do orgulho. Eles sabem que não podem se encontrar, mas acabam cedendo ao amor. E vivem em uma noite uma história intensa e perigosa”, contou o artista.

Kratos é um jovem sonhador, pé no chão e com muita vontade de vencer na carreira artística que escolheu. O castanhalense, de 21 anos é um dos mais novos artistas do Pará a fazer parte da gravadora Warner Music Brasil e em parceria com o selo paraense Psica Gang.

O próximo passo do artista é ir morar em São Paulo, onde esteve a pouco tempo a convite de um amigo da cena musical. Kratos fez algumas apresentações e principalmente amizades.

“Foi a minha primeira vez em São Paulo e tive um mix de emoções como adrenalina e insegurança por ver que tem muita gente que faz o mesmo que eu faço e até melhor. Eu me senti um pouco atrasado pelo fato de ser um artista nortista e mesmo sendo preto e periférico como eles, tenho que fazer três vezes mais por que as oportunidades para mim foram menores. Por isso acho que está na hora e de lançar novos voos”, contou.

A partida para a sampa será até dezembro e Kratos conta que tem um plano b enquanto batalha pela sua arte. Ele acabou de se formar em Educação Física e pensa em também trabalhar como professor ou personal.

Ficha técnica de “Ela Sabe”

Áudio

Produção musical: Erick Di

Mix/Master: Erick Di

Captação de voz: WLMB lab/ Daniel Cardoso

Composição/Voz: Kratos

Vídeo

Produção audiovisual: Rafael Portal

Direção: Rafael Portal

VFX: VX

Produção executiva: Kratos

Direção de arte: Kratos

Roteiro: Kratos