Quase cinco mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19 no oeste do Pará

Quase cinco mil pessoas foram imunizadas contra o novo coronavírus (covid-19) no oeste do Pará. O balanço foi divulgado, no começo da tarde deste sábado (30), pela Secretaria Regional de Governo do Oeste do Pará. Foram exatas 4.972 mil pessoas vacinadas na região. De acordo com o Plano Paraense de Vacinação, nesta primeira fase, serão vacinados, prioritariamente, os trabalhadores da Saúde, pessoas com mais de 60 anos que vivem em asilos e instituições semelhantes e indígenas aldeados.

Os lotes de vacinas que o governo Estado vem recebendo do Ministério da Saúde (MS) são destinados aos municípios através das 13 regionais de saúde localizadas no Estado. Na região Oeste, foram entregues 29.304 doses de vacinas, sendo 17.724 CoronaVac/SinoVac e 11.580 da Oxford/AstraZeneca. O município é o responsável pelo processo de vacinação.

Em Santarém, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Maria Lira, disse que a vacinação está avançando junto ao grupo prioritário. “Até o momento, nós temos 2.610 profissionais que já receberam a vacina. Entre esses, temos também 23 idosos asilados e agora iremos iniciar a vacinação na atenção básica, encerrando os hospitais que são o público de frente no combate à covid-19”, disse.