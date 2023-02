Prosel 2023 da Uepa: matrícula para os aprovados na universidade começa nesta quarta-feira (1º)

A primeira etapa de matrícula dos calouros aprovados no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2023) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) começa nesta quarta-feira (1º), e segue até o próximo domingo (5). O resultado foi divulgado no último dia 18 de fevereiro. No total, foram 3.678 novos alunos aprovados em todos os campi da instituição no estado do Pará.

Para seguir com o processo de matricula, o aluno deverá, primeiramente, acessar o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas e seguir os procedimentos descritos no site. Após essa primeira fase, é obrigatória a apresentação dos documentos para a confirmação de matrícula, no período de 6 a 8 de março, para candidatos que optaram pela seleção por meio das cotas socioeconômicas e étnico-raciais, e de 08 a 10 de março para não-cotistas. Todas as informações já estão disponíveis no edital que rege o Prosel.

Os candidatos que se inscreveram para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais também precisam apresentar a autodeclaração étnico-racial. Já os candidatos que se inscreveram como indígenas precisam apresentar autodeclaração de identidade indígena e a declaração comprobatória de pertencimento ao povo indígena. Os documentos estão disponíveis no final do edital da convocação de matrícula.

Efetivação da matrícula

Para efetivação da matrícula é necessário entregar as cópias dos documentos comprobatórios e obrigatórios, acompanhados dos originais para conferência. Os aprovados precisam se dirigir ao Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus onde o aluno obteve aprovação.

Candidatos oriundos de rede pública podem apresentar declaração de conclusão do Ensino Médio no ano letivo corrente, que deverá ser substituído pela documentação definitiva em até 15 dias, estando sua matrícula definitiva condicionada à apresentação dos documentos obrigatórios relacionados acima.

Após a finalização dos período de matrícula para os calouros, a universidade vai realizar o levantamento das vagas ociosas para realizar as chamadas subsequentes. As aulas da graduação irão começar em 20 de março.

Documentação exigida para protocolamento

Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa ( disponível no site da Uepa );

); Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

1 foto 3x4 recente (colorida);

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Comprovante de Residência (recente que contenha CEP)

Formulário de autodeclaração

