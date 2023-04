Pronto Socorro da Augusto Montenegro: obras da nova unidade hospitalar alcançam 80% de conclusão

As obras do Novo Pronto Socorro da Augusto Montenegro, localizado no bairro do Bengui, em Belém, já estão 80% concluídas, conforme anunciou o Governo do Estado nesta segunda-feira (10). O governador Helder Barbalho, na companhia da vice-governadora, Hana Ghassan, visitou o local da obra no final da manhã desta segunda.

VEJA MAIS

O novo Pronto Socorro vai atender a região do entorno dos bairros do Bengui, Mangueirão, o distrito de Icoaraci, além de Outeiro com serviços de urgência e emergência. O investimento do Estado para construção do novo equipamento público é de R$ 145 milhões. “São 110 leitos em uma estrutura de hospital porta aberta para cuidar da saúde da população e de toda nossa gente”, explicou o chefe do executivo estadual durante a visita técnica às obras.

Já o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral, detalhou que a construção de um prédio desse porte é um marco pelos compromissos do Estado com a população. “Entramos na fase de acabamento. Estamos com efetivo de 350 pessoas atuando diretamente nesta obra e com cronograma de concluirmos até o final deste ano”, pontuou Ruy Cabral.

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, explica que o Estado atua de forma estratégica para descentralizar os atendimentos de urgência e emergência na Região Metropolitana de Belém. “Importante equipamento construído pelo Governo do Estado com estrutura para atender urgência e emergência e que vai fortalecer toda rede estadual de saúde”, disse.

Iniciadas em junho de 2021, as obras avançam em diferentes níveis: térreo, pavimento superior, subsolo e estacionamento projetado para oferecer comodidade e funcionalidade, com estruturas modernas e qualidade no atendimento.