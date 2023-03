Projetos socioambientais beneficiam mais de 18 mil pessoas no município de Juruti, oeste do Pará

O Instituto Alcoa e a Alcoa Foundation investiram R$14 milhões em iniciativas socioambientais no município de Juruti, no oeste do Pará, entre 2017 e 2021. Os projetos, que têm como foco a educação e a geração de renda, beneficiaram cerca de 18 mil pessoas.

O foco dos investimentos está na área da educação e da inclusão social, com destaque para a gestão e ensino de português e matemática em escolas públicas, cursos de corte e costura para mulheres em situação de vulnerabilidade social, suporte ao Instituto Juruti Sustentável (IJUS), que contribui com o desenvolvimento das comunidades locais. Já a Alcoa Foundation tem foco no Meio Ambiente e apoia iniciativas como a criação de uma área de proteção ambiental de 5 mil hectares, a APA Jará, resultado de uma parceria com o Instituto do Homem e do Meio Ambiente (Imazon) e a Prefeitura de Juruti.

Comunidades são beneficiadas com projetos desenvolvidos pela Alcoa (Ândria Almeida/ Arquivo/ O Liberal)

O 3º Painel Alcoa e Comunidade, evento realizado em fevereiro de 2023, apresentou os resultados desses projetos à população local, autoridades, e lideranças. Durante o evento, os dirigentes comunitários, organizações parceiras, autoridades e líderes da Alcoa e imprensa visitaram alguns projetos comunitários e reconheceram o empenho de todos os parceiros nos investimentos voluntários.

No período de 2017 a 2021, o Instituto Alcoa beneficiou potencialmente cerca de 18 mil pessoas com investimentos de mais R$ 4,6 milhões em 42 projetos. No mesmo período, a Alcoa Foundation aplicou R$ 5 milhões em outras cinco iniciativas. Considerando também as iniciativas de apoio à pandemia de COVID-19, o Programa Ecoa e os programas de voluntariado no período, o total investido em Juruti e região no período foi de mais de R$ 14 milhões.

Além disso, o Painel é uma oportunidade para a empresa reafirmar o seu compromisso com o desenvolvimento local e das comunidades, e demonstra como é possível unir interesses empresariais e necessidades da comunidade em benefício mútuo.

Projetos ambientais contam com o apoio da comunidade local (Ândria Almeida/ Arquivo/ O Liberal)

“O Painel traz transparência para o trabalho do Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation, reconhece o empenho de todos os parceiros nos nossos investimentos voluntários e celebra os resultados alcançados. Com ele, deixamos claro que a Alcoa coloca em prática o seu compromisso com o desenvolvimento local e das comunidades, indo além das iniciativas que já são desenvolvidas pela empresa”, explica Marco Froes, presidente do Instituto Alcoa, reforçando que o Painel acontece a cada três anos, mas que a edição de 2020 foi adiada por conta da pandemia.

O Instituto Alcoa Foundation foi fundado no Brasil em 1990 e têm como propósito transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente, tornando-os mais inclusivos e menos desiguais. Com os investimentos realizados em Juruti, essas organizações reafirmam o seu compromisso com o desenvolvimento local e das comunidades, indo além das iniciativas que já são desenvolvidas pela empresa.

A educação, geração de renda, inclusão social e a proteção ambiental são alguns dos pilares dessas iniciativas, que demonstram como é possível unir interesses empresariais e necessidades da comunidade em benefício mútuo. O 3º Painel Alcoa e Comunidade estreita relacionamento com a sociedade de Juruti. O relacionamento entre empresas e comunidades locais é cada vez mais importante para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de regiões inteiras.