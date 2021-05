Profissionais da educação recebem primeira dose da vacina contra a covid-19 em municípios paraenses

A imunização contra a covid-19 de profissionais da educação infantil e especial de Belém foi realizada neste sábado (29), em diversos pontos da capital paraense. Por regra, puderam se vacinar profissionais tanto da rede particular como da rede pública, entre professores, merendeiras, porteiros, vigias, administrativos e outras funções desta categoria, desde que estejam no seu efetivo exercício da função. A Prefeitura informou à reportagem que o total de doses era de cerca de 4 mil, e o horário foi das 9h às 17h, em Belém, Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

No Cassazum, localizado na avenida Duque de Caxias, 850 doses chegaram apenas pela manhã, e profissionais da administração municipal disseram que, caso esses imunizantes acabassem antes das 17h, era possível solicitar mais. Responsável pela coordenação da imunização no local, Gisele Bemuyal disse que o dia de trabalho foi intenso, porém, tudo estava indo bem pela manhã.

"Temos muito trabalho, especialmente porque é uma categoria que esperou muito, mas todos estão bem organizados e não tivemos problemas", contou. A assistente social Luciete Furtado, da Secretaria Municipal de Educação (Semec), afirmou que o Cassazum é um posto de vacinação muito procurado, por isso esperava que a fila continuasse grande pelo restante do dia. Apenas pela manhã, já dobrava a esquina da travessa Perebebuí.

A professora da educação especial Adriana Lima, de 46 anos, era uma das pessoas na fila da vacinação neste sábado. Ela comemorou a conquista e disse que esperou muito tempo para este momento. "É uma vitória. Professores são tão deixados de lado, sem apoio, com condições mínimas de trabalho e baixa renda, então conseguir se vacinar já é muito bom. Além disso, é uma forma de mostrar nosso apoio à ciência", disse. A profissional está trabalhando de forma remota desde o início da pandemia.

Já a professora e técnica Cirley Campos, de 47 anos, comentou que não vê a hora de poder dar aulas presenciais. "Sem as crianças a escola fica muito estranha, eles são a alma, e estamos trabalhando em casa, nem se compara. Estou muito feliz, será ótimo retomar as aulas, a interação é muito importante".

Ananindeua já vacinou professores

No município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a categoria já recebeu a primeira dose do imunizante, aplicada nos professores da educação infantil da rede privada das instituições credenciadas no Conselho Municipal de Educação (CME) e os da rede municipal. O calendário vacinal para os educadores iniciou na segunda-feira (24) e encerrou na última quinta-feira (27). Eles tiveram um posto específico no auditório da Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 13h.