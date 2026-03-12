Capa Jornal Amazônia
Pará

Professores encerram greve após oito dias e ocupação da Prefeitura de Ananindeua

Durante a paralisação, os professores realizaram atos e protestos em diferentes pontos do município

O Liberal
fonte

Professores encerram greve após oito dias e ocupação da prefeitura de Ananindeua. (Ivan Duarte | O Liberal)

Após oito dias de paralisação e mais de 24 horas de ocupação do prédio da Prefeitura de Ananindeua, professores da rede municipal encerraram a greve nesta quarta-feira (11). A decisão ocorreu após reunião entre representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (Sintepp), seção em Ananindeua, e integrantes do governo municipal.

Durante o encontro, o governo apresentou uma proposta de reajuste salarial para os profissionais da educação. De acordo com Iranil Galvão, do Sintepp-Ananindeua, o percentual oferecido permitirá que a categoria alcance, até o mês de setembro, um reajuste acumulado de 6% no ano.

Outro ponto apresentado foi o reajuste no valor do vale-alimentação. Inicialmente previsto para R$ 800, o benefício foi ampliado para R$ 900. Também houve avanço na recomposição salarial dos funcionários de escola e técnicos da rede municipal, com reajuste de 6,79%, segundo informou o sindicato.

Entre os compromissos assumidos pela gestão municipal estão ainda a realização de concurso público para a educação e a atualização da tabela de cargos e salários, em função da chamada “Lei do Descongela”.

Além das questões salariais, sindicato e governo concordaram em manter uma agenda permanente de negociação para tratar de outras pautas da categoria, como a reforma de escolas da rede municipal e a garantia de acompanhantes para alunos com deficiência (PCD).

Ocupação da prefeitura

O prédio da prefeitura foi ocupado por volta das 11h de terça-feira (10), após uma caminhada realizada pela rodovia BR-316. A categoria passou a noite no local e desocupou o local por volta das 14h desta quarta-feira. Os profissionais da educação entraram em greve no dia 4 deste mês, após sucessivas tentativas de negociação sem acordo com a gestão municipal.

Mobilização

Durante a paralisação, os professores realizaram atos e protestos em diferentes pontos do município. Na segunda-feira (9), a categoria protestou em frente à Secretaria Municipal de Educação (Semed) e chegou a bloquear por cerca de 30 minutos um trecho da BR-316.

Já na terça-feira (10), os manifestantes se concentraram em uma praça localizada no cruzamento da rua 2 de Junho com a BR-316, no centro de Ananindeua. Por volta das 10h, seguiram em caminhada pela rodovia até a sede da prefeitura.

Durante o protesto, os manifestantes carregavam faixas e cartazes e entoavam palavras de ordem. Entre as mensagens exibidas estava um cartaz com a frase: “Prefeito Daniel. Vaquinha para mansão. Esmola ‘pra’ educação”.

Em determinado momento da mobilização, manifestantes chegaram a ocupar todas as faixas da BR-316 no sentido Ananindeua-Belém, em frente ao prédio da prefeitura. Os veículos passaram apenas pela faixa do BRT. A interdição durou poucos minutos e foi encerrada às 11h07.

Professores encerram greve após oito dias e ocupação da prefeitura de Ananindeua
Pará
