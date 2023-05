Professores de Almeirim entram em greve na próxima segunda-feira (8)

Professores da rede municipal de Almeirim, cidade paraense na região do Baixo Amazonas, anunciaram que vão entrar em greve na próxima segunda-feira (8). A categoria já estava em estado de greve desde a assembleia realizada no dia 2 deste mês. Mesmo após a decisão dos cerca de 360 servidores efetivos, as negociações com a prefeitura não avançaram. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp), subsede Almeirim, alega que o diálogo foi encerrado pela Secretaria Municipal de Educação.

Admilson Caldeira, coordenador-geral do Sintepp de Almeirim, destaca que além das negociações, foram feitas duas paralisações: uma em 26 de abril e outra em 31 de março. Nada fez o diálogo avançar. A categoria reivindica o pagamento do piso salarial dos professores. Em 2022, diz o sindicalista, a questão foi judicializada. A decisão do processo iniciado no ano passado saiu no dia 30 de abril. Foi favorável aos professores.

"Desde o ano passado estamos em busca do nosso reajuste. Tentamos todos os caminhos e a prefeitura deixou de responder aos ofícios do Sintepp. Estamos só aguardando as próximas etapas do processo. Nosso piso, atualmente, é de R$ 2.890,00 e deveria ser de R$ 4.420,00. Enquanto isso, tivemos falta nos contracheques nos dias de paralisação. A prefeitura já adiantou que haverá contratos para substituir quem paralisar a partir de segunda", disse Admilson.

Além da pauta econômica, o Sintepp de Almeirim reivindica reformas nas escolas, transporte escolar para a zona rural, melhoria da merenda e realização de concurso público para novos servidores. Por nota, o sindicato diz que a prefeitura recebeu R$ 16.831.795,27 em verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para os meses de janeiro a março. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Almeirim e aguarda retorno.