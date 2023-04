Professora grava vídeo agredindo aluno em sala de aula em Novo Repartimento

Um vídeo que circula as redes sociais mostra o momento exato em que uma professora da rede municipal de Educação de Novo Repartimento, no sudeste paraense, agride um aluno dentro de sala de aula. Nas imagens, registradas por ela mesma, a servidora mostra os alunos desenvolvendo as tarefas e, ao ser interrompida por um deles, se descontrola. “Tu não tá vendo que eu tô gravando o vídeo, não? Como é que dá um menino insuportável desse?”, esbraveja. Enquanto grita com o aluno, o vídeo fica instável e chega a dar a impressão de ter havido também uma agressão física.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informa que foi determinado o imediato afastamento da professora de suas funções e que um processo administrativo será aberto para apurar o caso. Em conversa com a reportagem, o secretário de Educação de Novo Repartimento, Elenilton Cruz, contou que o vídeo foi gravadado na última terça-feira (4), na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Santa Ana, na comunidade Novo Planalto, uma vila da zona rural localizada a 110 quilômetros da sede do município. “Essa é uma professora com quase 30 anos de serviço público, deu aula para os pais dessas crianças que estão hoje em sala de aula e nunca teve qualquer reclamação dessa natureza. Ela já está até aposentada, mas não deixou de lecionar”, disse o secretário.

Ainda segundo Elenilton, a equipe Pedagógica da Secretaria de Educação esteve na escola para conversar com a servidora pública e com os pais da criança. “A professora está muito abalada e já se desculpou com a família do menino. Disse que estava de cabeça quente, que não teve a intenção, mas a mãe da criança não quer mais a professora ensinando o seu filho”, disse. “A servidora contou que, no momento em que o vídeo balançou foi porque ela teria tropeçado e nega ter agredido a criança fisicamente”, esclareceu Elenilton Cruz, ressaltando que ainda assim o episódio será apurado, já que a agressão verbal está registrada.

Os alunos que aparecem no vídeo são de uma turma de Educação Infantil e têm, em média, 4 anos. Há entre os professores do município o hábito de registrar as atividades das crianças, como uma espécie de acompanhamento dos pais. “Eles mandam nos grupos de Whatsapp para que os responsáveis tomem ciência do que está sendo feito em sala”. Hoje (5), o Conselho Tutelar esteve na Escola Santa Ana e também vai acompanhar o caso. De acordo com a Secretaria de Educação, a criança mostrada no vídeo e a família estão recebendo toda assistência do município após o ocorrido, inclusive apoio psicológico.