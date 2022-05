Primeiro casamento gay do mundo teria sido em Cametá; entenda

De acordo com relatos, no ano de 1967 na Comunidade Quilombola de Inacha, distrito de Juaba em Cametá, teria acontecido o primeiro casamento Gay que se tem notícia no mundo. As informações são do Portal Para1.

Cercado por fatos históricos de repressão, como a ditadura militar no Brasil, o fato chamou atenção em uma das cidades mais importantes do Pará. Muito antes de serem discutidas questões de gênero e começarem as manifestações LGBTQI+, a união matrimonial entre dois homens foi um dos fatos mais famosos do município.

Até hoje, seja em livro, como o do escritor paraense Salomão Laredo, seja em declarações de testemunhas da região, o acontecimento é muito conhecido em Cametá. O casal já morava junto há alguns anos e resolveram se casar, em uma grande festa com cerimônia religiosa.

(Reprodução: Pará1)

Como foio primeiro casamento gay do mundo, em Cametá?

A noiva foi vestida a caráter e o noivo também. No entanto, as autoridades não sabiam que se tratava de duas pessoas do mesmo sexo e assim, permitiram o casamento. O prefeito e várias pessoas importantes participaram da festa, mas quando perceberam que a noiva era um homem, armaram uma emboscada para prender os dois.

Os noivos foram chamados para ir até a cidade receber um presente de casamento. Quando chegaram lá, foram capturados pelos policiais. Chegaram a ser encaminhados para uma clínica médica para serem avaliados e comprovarem a sexualidade. Toda a população aguardava furiosa do lado de fora e quando comprovaram que eram dois homens, eles foram levados para a prefeitura, onde ficavam as celas.

Pela manhã o noivo ficou na sala do delegado com a cabeça raspada e a noiva em uma outra cela, logo em seguida eles foram levados para Belém onde nunca mais se ouviu falar sobre eles. Quando as autoridades da igreja souberam do fato acontecido, mandaram anular o casamento.