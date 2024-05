Primeira voadeira elétrica navega no rio Xingu e marca um avanço sustentável para a Amazônia

A viagem inaugural da primeira voadeira elétrica da região Amazônica foi realizada nesta quinta-feira (9) nas águas do Rio Xingu, em Altamira, no sudoeste do Pará. O projeto da embarcação teve início em 2022, a partir de uma parceria entre a Norte Energia e a Universidade Federal do Pará (UFPA). A iniciativa visa não apenas introduzir uma alternativa limpa aos combustíveis fósseis, mas também contribuir para a descarbonização do Xingu.

Com o barco Poraquê I, que já está pronto para uso interno, espera-se uma redução considerável nas emissões de gases de efeito estufa, com uma estimativa de economia de ​cerca de 1400 litros de combustíveis fósseis por mês. O Poraquê II ainda está na fase final de testes do motor.

Paulo Roberto Pinto, presidente da Norte Energia, expressou sua satisfação com o resultado do projeto, destacando seu potencial revolucionário para o transporte aquaviário de pequeno porte na região. Com uma velocidade média de 27 km/h e autonomia para percorrer até 40 km, as voadeiras representam não apenas um avanço tecnológico, mas também um compromisso com a preservação ambiental.

Um dos principais desafios do projeto é otimizar a autonomia das voadeiras com baterias mais leves e eficientes, com o objetivo de tornar o projeto ainda mais sustentável e acessível.

A recarga das baterias será facilitada por dois postos localizados estrategicamente ao longo do rio, garantindo uma operação contínua e eficiente. Alimentadas pela Usina Fotovoltaica de Altamira, as voadeiras representam não apenas uma alternativa limpa, mas também economicamente viável para a população local.

O professor Emannuel Loureiro, da UFPA, enfatizou os benefícios ambientais e sociais das voadeiras elétricas, destacando sua importância para a comunidade local. Com um investimento total de R$ 550.000,00, o projeto agora busca expandir-se e tornar-se comercialmente viável, abrindo caminho para uma frota de voadeiras elétricas na região.