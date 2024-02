Primeira noite de Desfiles de Carnaval no bairro da Pedreira não registra ocorrências

Os desfiles do Carnaval de Todas as Cores não apresentaram ocorrências em sua primeira noite. O evento que ocorreu na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, terminou suas atividades às 3h45 da madrugada deste sábado, 24, sem maiores problemas.

Os registros foram apresentados pela Guarda Municipal de Belém (GMB) e segundo o inspetor Elton Moura, coordenador do Grupamento de Ações Táticas (Gat) e responsável pela equipe escalada para garantir a segurança na área da avenida do samba, "o primeiro dia de carnaval foi tranquilo e não houve registros de tumulto ou desordem. O público e os foliões foram, exclusivamente, para se divertir”.



O efetivo empregado para o primeiro dia foi de aproximadamente 100 guardas municipais, quatro viaturas e oito motos. Os agentes foram distribuídos em toda extensão do corredor da folia e nas adjacências. O espaço também foi monitorado pelo sistema de videomonitoramento da GMB. Além da segurança do evento, a Guarda Municipal fez a escolta e proteção das notas dadas pelos jurados do Carnaval de Todas as Cores 2024.