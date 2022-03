Primeira-dama do Estado é homenageada pelo Tribunal de Justiça do Pará

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, está entre o seleto grupo de mulheres homenageadas pelo Tribunal de Justiça do Pará, no Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8).

"É uma honra imensurável receber essa homenagem", afirmou a primeira-dama, destacando o ineditismo do conjunto de órgãos públicos presididos por figuras femininas, incluindo o judiciário paraense.

Ela enfatizou que, pela primeira vez e de forma simultânea, há mulheres na presidência do Tribunal de Justiça do Estado (TJPA), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Contas do Município (TCM), Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Tribunal Regional do Trabalho da 8 Região (TRT).

Contemporaneidade

"Isso mostra que o poder é também um espaço feminino", disse Daniela Barbalho. Para ela, é dever da mulher contemporânea ocupar esses espaços. "Nos tribunais, na política, nas universidades. O conhecimento empodera. É um prazer receber esse reconhecimento e gostaria de dividi-lo com cada mulher paraense que vive no nosso Estado".

Daniela Barbalho considera o Dia Internacional da Mulher uma data especial para celebrar as conquistas femininas ao longo dos anos. "Claro que ainda temos muito a conquistar, mas é notório que a mulher está cada vez mais empoderada e conquistando espaços merecidos no mercado de trabalho e na sociedade. A mulher está procurando mais capacitação, mais independência, conquistar o seu lugar no mundo", assinalou.

Perguntada sobre como vê a presença feminina nas ações do governo do Estado, ela afirmou que tem orgulho de a administração pública direta e indireta ter vários órgãos comandados por mulheres. "São excelentes gestoras", destacou, informando que a composição dos servidores estaduais é de 50% de mulheres e 50% de homens.

Políticas públicas

Entre as políticas públicas voltadas para o acolhimento, valorização e capacitação da mulher, Daniela Barbalho citou o Hospital da Mulher, que será exclusivo para o atendimento de mulheres; e o Hospital Materno Infantil de Altamira, "uma demanda antiga da região", disse sobre esse último.

"Em cada órgão do Governo do Estado nós temos o olhar atento das mulheres. Nas ações do TerPaz nos territórios, nas Usinas, nos programas do Parapaz, o qual cito o “Entre Elas”, um trabalho de apoio e valorização da mulher. Na Sespa, por exemplo, nós temos o pacto pela redução da mortalidade materna. No ano passado, estivemos nos 16 municípios do Marajó levando ações de saúde para mulheres e crianças e também realizamos o levantamento da situação das cidades para verificar quais são as principais necessidades de cada local para o melhor atendimento para mães e bebês", recordou a primeira-dama.

Evolução e igualdade

Sobre os desafios atuais da mulher paraense e brasileira, Daniela enfatizou que "muito já foi conquistado, e não devemos esquecer as nossas conquistas, mas a sociedade ainda precisa evoluir bastante em relação ao reconhecimento da igualdade entre os sexos", disse.

"Infelizmente, ainda vemos a mulher ser exposta e julgada por uma parcela machista da sociedade que não reconhece e a trata como objeto. É lamentável ver a exposição e o preconceito. A sociedade precisa evoluir, porque essa discriminação existe independente de classe social ou cargo exercido, um exemplo disso foi o que todos nós presenciamos no Brasil, no caso dos áudios do deputado Arthur do Val", finalizou Daniela Barbalho.