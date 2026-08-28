Prefeita e ex-prefeito de Conceição do Araguaia denunciam tentativa de chantagem de empresário

O ex-prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Lopes Martins, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil nesta sexta-feira (28) contra o empresário Ricardo José Nascimento e a esposa dele, Nilza de Souza Nascimento, representantes da empresa J.N. Prestação de Serviços Ltda. Martins, a atual mandatária Elida Elena (MDB) e outro empresário acusam o Ricardo e sua esposa de chantagem e calúnia, eles cobram a apuração rigorosa dos órgãos.

Em depoimento à Polícia Civil, o ex-gestor Jair Martins aponta que estaria sofrendo chantagem pelo empresário Ricardo Nascimento com falsas denúncias relacionadas a uma suposta cobrança de vantagem indevida envolvendo recursos destinados à construção de pontes no município. Martins que é candidato a deputado federal aponta que a situação tem cunho político para prejudicar sua campanha.

“A minha expectativa é que tudo seja apurado pela Polícia e pelo Ministério Público, porque ele fez a denúncia somente na Câmara de Vereadores. Ele não procurou fazer denúncia no Ministério Público, ou na polícia. Isso virou uma denúncia para me prejudicar, porque sou candidato a deputado federal. É uma denúncia de cunho político eleitoral. Eu espero que a delegacia investigue o mais rápido possível”, declarou o ex-prefeito. Jair Martins adiantou ainda que irá procurar o Ministério Público na próxima segunda-feira (31), para formalizar o pedido de investigação.

CASO - O empresário Ricardo José e sua esposa Nilza Nascimento divulgaram nas redes sociais gravações de conversas telefônicas com o ex-prefeito Jair Martins e com a atual prefeita professora Elida Elena (MDB). Jair governou Conceição do Araguaia de 2016 a 2024 e conseguiu eleger sua sucessora, Elida Elena. De acordo com os dois políticos, as gravações foram divulgadas de maneira descontextualizada.

Durante a gestão de Jair Martins, foram iniciadas obras para construção de pontes de concreto, na PA-449, entre Conceição do Araguaia e Floresta do Araguaia, e na ligação com Santa Maria das Barreiras. A empresa J.N. Prestação de Serviços Ltda., vinculada a Ricardo Nascimento, venceu a licitação e, conforme o relato do ex-prefeito, recebeu aproximadamente R$ 13,19 milhões pelos serviços executados. Posteriormente, um termo aditivo de cerca de R$ 6,14 milhões teria sido firmado para os serviços de encabeçamento das estruturas, que não estavam previstos.

Jair declarou à polícia que houve demora na liberação dos recursos do aditivo e que, naquele período, as antigas pontes de madeira apresentavam condições precárias. Uma delas, na PA-449, teria sido atingida por um incêndio, comprometendo o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola, o abastecimento e o deslocamento da população. Devido a demora na liberação dos recursos a empresa vencedora da licitação J.N. Prestação de Serviços Ltda informou que não tinha condições de realizar o serviço.

Diante da situação de urgência, teria sido discutida com Ricardo a possibilidade de uma subcontratação parcial para concluir os serviços, enquanto os recursos não eram disponibilizados. A empresa Eurocar teria assumido parte dos trabalhos. A solução buscava concluir as obras e restabelecer o tráfego. O ex-prefeito nega que tenha havido intenção de beneficiar empresas ou receber qualquer vantagem pessoal.

Medições posteriores indicariam que a empresa de Ricardo teria executado aproximadamente 65% dos serviços de encabeçamento, enquanto que 35% restantes teriam sido executados pela Eurocar e por outras empresas envolvidas na conclusão das obras. De acordo com o ex-prefeito Jair Martins, os valores deveriam ser distribuídos proporcionalmente aos serviços efetivamente realizados.

Os recursos somente foram liberados neste mês na gestão da sucessora Elida Elena. Momento em que houve a conversa por telefone entre Jair e Ricardo sobre a divisão dos recursos, porque o empresário estaria se negando a pagar as outras empresas. Jair Martins aponta que expressões como “devolver” e “repassar”, utilizadas durante a ligação em referência aos 35%, diziam respeito ao pagamento das empresas que teriam executado essa parcela da obra, e não a qualquer quantia destinada a ele, à atual prefeita Elida ou a agentes públicos.

A empresa C S Prestação de Serviços, Locação & Terraplanagem Ltda., conhecida como EuroCar, também registrou um boletim de ocorrência por calúnia contra o empresário Ricardo José Nascimento. Segundo o documento, o representante da empresa, Dorival Costa da Silva, afirma que a EuroCar foi associada indevidamente a um suposto esquema de pagamento de propina envolvendo obras de construção de pontes no município. A controvérsia teria começado após Ricardo, segundo Dorival, afirmar que ficaria com a totalidade dos recursos do termo aditivo. Em depoimento, ele confirmou a versão de ambos os políticos.

A prefeita de Conceição do Araguaia, professora Elida Elena (MDB), também se pronunciou e divulgou vídeo denunciando a chantagem. A prefeita apresentou notas de comprovantes dos recursos pagos para as empresas pelo serviço. Elida declarou que devolverá os recursos. “Não existe propina, existe um serviço que o empresário deixou de fazer, que tinha compromisso de pagar as empresas, que fizeram o serviço que ele deveria ter feito. Estamos aqui à disposição da Justiça, à disposição das empresas para que elas não tomem prejuízo e que possam receber, e à disposição de todos os interessados, especialmente ao povo de Conceição do Araguaia”.

Jair Martins reforçou que a divulgação das acusações tem motivação política, já que ele é candidato a deputado federal. “Fui muito prejudicado politicamente, agora está se ventilando que eu estaria cobrando propina, é uma mentira! Já foram executados vários serviços e nunca houve isso de propina, nunca pedi nada, nunca recebi nada. Quero que isso seja devidamente esclarecido”, enfatizou.

O Grupo Liberal tentou contato com os empresários Ricardo José Nascimento e Nilza de Souza Nascimento, mas não conseguiu até o fechamento desta edição.