Prazo para solicitar reaplicação do Enem termina nesta sexta-feira

O prazo para solicitar a reaplicação do Enem 2023 termina nesta sexta-feira (17). O candidato que enfrentou problemas logísticos ou foi impactado por doenças infectocontagiosas, como especificado no edital, é possível requerer, por meio da Página do Participante, a realização das provas nos próximos dias 12 e 13 de dezembro. Isso inclui situações em que o participante não compareceu devido à alocação a mais de 30 quilômetros da residência informada na inscrição.

VEJA MAIS

O Inep iniciou a aplicação em 5 de novembro e continuará em 12 de novembro. Se houve problemas logísticos, como infraestrutura comprometida, falta de energia elétrica ou erro na aplicação, ou se faltou devido a sintomas de doenças especificadas, como covid-19, tuberculose, entre outras, é possível solicitar a reaplicação. Documentos comprobatórios são necessários para casos de doenças infectocontagiosas, enquanto o Inep avaliará as solicitações de problemas logísticos individualmente.

A ausência em um dos domingos por razões não contempladas no edital não permite a reaplicação. Os participantes alocados a mais de 30 quilômetros de casa têm direito garantido à reaplicação.

O Enem é fundamental para avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, sendo a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Instituições públicas e privadas o utilizam em processos seletivos, e os resultados também são relevantes para acessar auxílios governamentais, como o Fies. Além disso, instituições portuguesas com convênio aceitam as notas do Enem em seus processos seletivos.

Quem pode solicitar reaplicação de provas:

Doenças infectocontagiosas

O participante ausente por causa de doença infectocontagiosa poderá solicitar a reaplicação das provas. As doenças são as seguintes:

- tuberculose

- coqueluche

- difteria

- doença invasiva por Haemophilus influenzae

- doença meningocócica e outras meningites

- varíola

- varíola dos macacos (monkeypox)

- influenza humana A e B

- poliomielite por poliovírus selvagem

- sarampo

- rubéola

- varicela

- covid-19

O candidato que teve indisposição ou problema de saúde durante a aplicação do exame, precisando deixar o local, sem retornar ou não concluindo as provas, não pode solicitar a reaplicação.

Problemas logísticos

Os seguintes problemas logísticos também podem ser motivo de reaplicação da prova:

desastres naturais que comprometem a infraestrutura do local de provas

falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural)

falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante

erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante

O participante afetado por problemas logísticos no primeiro dia de aplicação das provas deve comparecer no segundo dia de aplicação, dia 12 de novembro e solicitar a reaplicação somente para o primeiro dia.

Local de prova distante

Pessoas que foram alocadas para locais de prova com distância superior a 30 quilômetros da residência indicada na inscrição têm direito à reaplicação da prova.

Como solicitar a reaplicação?

O candidato deve apresentar a solicitação na Página do Participante. É necessário apresentar documento comprovante da necessidade da reaplicação do exame, conforme previsto no item 4.2.3 do edital, como diagnóstico da doença.

Os dados inseridos no pedido não podem ser alterados após envio.

O prazo para solicitação vai de 13 a 17 de novembro. Não serão aceitos pedidos depois do prazo.