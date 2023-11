Enem 2023: quando sai o gabarito oficial das provas? veja a data oficial

Após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), muitos candidatos logo querem saber o resultado de seu desempenho nas provas. Para isso, recorrem à correção das 180 questões de vários professores para ter uma possível noção sobre a quantidade de acertos. Para a edição de 2023, realizada nos dias 5 e 12 de novembro, o gabarito oficial tem previsão de ser divulgado até o dia 24 de novembro, segundo o edital, e já tem data marcada para ser disponibilizado.

Adiantando a espera dos candidatos pelas respostas oficiais, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, anunciaram neste domingo (12) data de divulgação do gabarito oficial do ENEM 2023: 14 de novembro.

VEJA MAIS

Os dados oficiais estarão disponíveis no portal do Inep às 19h. Além do gabarito, será divulgado os cadernos de questões do exame, tanto do primeiro quanto do segundo dia de prova.

No entanto, os inscritos precisarão esperar até 16 de janeiro de 2024, data prevista pelo Inep, para a disponibilização das notas individuais das quatro áreas de conhecimento (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática) e da redação.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)