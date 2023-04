​A praça da Bíblia, em Ananindeua, será reaberta ao público neste sábado (15), após dez meses de obras. A programação de entrega está marcada para começar às 15h e contará com a presença do prefeito Dr. Daniel, além de outras autoridades. Haverá apresentação de bandas, bênção e consagração do local. Fundada há 25 anos e um dos principais pontos turísticos da cidade, o espaço recebeu um novo projeto arquitetônico, para continuar oferecendo lazer e recreação à população.

VEJA MAIS

Com a reforma, o local ganhou novos espaços para a venda de comida, brinquedos, acessórios e artesanato em geral; terraço com vista panorâmica da praça; praça de alimentação; espaço para leitura; mais brinquedos, além de um palco 360° com rampas de acessibilidade.​​

A praça da Bíblia também ganhou estacionamento e bicicletário, paisagismo, novo abrigo de ônibus e terá Internet livre para os visitantes, por meio do Programa Ananin Conectada.

Confira a programação

15h - Abertura com a Banda Vozes de Júbilo e apresentação de Dança Ministério ABA

16h30 - Banda Jovem Samba e Grupo de Ballet Instituto Fênix

18h - Banda Unção divina

19h - Bênção e Consagração da Praça

20h - Show com cantor gospel do Fernandinho