Por causa das chuvas, Eldorado do Carajás decreta situação de emergência

Por causa dos estragos causados pelas fortes chuvas, a Prefeitura de Eldorado do Carajás, no sudeste paraense, decretou situação de emergência. Segundo a prefeitura, que publicou o documento na tarde de terça-feira (23), as chuvas provocaram alagamentos na área urbana. Na zona rural a situação é ainda mais grave. É que as enxurradas deixaram algumas comunidades completamente isoladas. Pontes caíram ou foram danificadas, prejudicando, também, o escoamento da produção agrícola e pecuária comercializada na região.

Ainda no sudeste do Estado, o aumento do nível dos rios Tocantins e Itacaiúnas desalojou 18 famílias em Marabá. Isso até terça-feira (23). Os moradores dessas áreas de risco estão sendo encaminhados para os abrigos montados pela Defesa Civil Municipal.

Ozeias Pereira mora no bairro Carajás 2, próximo ao rio Itacaiúnas, onde o nível do nível do rio começou a se aproximar da casa dele. Todos os anos, com a cheia, ele vai para um abrigo. “Minhas coisas estão todas arrumadas já dentro de casa. Estamos esperando encher mais um pouco para ir lá pro abrigo. Toda vez vamos para o abrigo. Se ela (água) baixar, nós não sai”, afirmou, em entrevista à TV Liberal. Muitos vizinhos dele já deixaram suas casas.

Segundo a Defesa Civil de Marabá, 18 famílias atingidas pelas fortes chuvas foram para o abrigo localizado no bairro Belo horizonte, Núcleo Cidade Nova. Keila de Souza precisou sair de casa no fim do dia da segunda-feira. “Arrumei uma canoa do meu vizinho para poder passar as minhas coisas. Às vezes, a gente perde fogão e geladeira que acabamos de comprar. É difícil”, lamentou.

Moradores devem ficar atentos ao nível dos rios em Marabá

Coordenador da Defesa Civil de Marabá, Jairo Milhomem, diz que o órgão vem dando suporte necessário e que todas as famílias que estão no abrigo foram cadastradas para receber o apoio da Secretaria de Assistência Social do município. Ainda segundo a reportagem, o grande volume de chuvas que vem caindo na região desde a semana passada contribuiu para o aumento do nível dos rios, que chegou a 8,30 meros, considerado ainda normal para este período do ano. O município só entra em estado de emergência a partir dos 10 metros, quando mais de 300 famílias são atingidas pela cheia na cidade. Em abril do ano passado, a cheia dos dois rios atingiu nove bairros de Marabá.

O monitoramento das áreas de risco continua em Marabá e a Defesa Civil orienta os moradores para que fiquem atentos ao aumento do nível dos rios. “O rio sobe lentamente. Ele (morador) tem um tempo para saber que amanhã vou ser atingido. ‘Então, hoje vou na Defesa Civil fazer meu cadastro’, já agendando uma mudança para o endereço determinado”, disse o coordenador.

E prefeitura pede à população para não jogar lixo ou entulhos nos canais

E a Prefeitura de Marabá começou a cadastrar famílias que moram em áreas atingidas pela cheia dos rios Tocantins e Itacaiúnas. E informou que a cidade está em alerta laranja, com risco de alagamentos e transbordamento de rios. Equipes foram enviadas para limpar bueiros e retirar lixo de canais, para minimizar os prejuízos e acidentes. A Prefeitura também pediu apoio da população para não jogar lixo ou entulhos nos canais e entrar em contato com as equipes de saneamento, que fazem a coleta do material. A Redação Integrada está tentando contato com a Prefeitura de Eldorado do Carajás para saber mais detalhes sobre a situação no município.