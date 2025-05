População do interior e capital tem acesso descentralizado à rede de atendimento do Detran

Investimentos na reestruturação das Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), totalmente modernizadas, e na criação de novos Postos Avançados em Belém estão entre as principais estratégias do Governo do Estado para fortalecer a descentralização dos serviços ofertados pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Como parte do Plano de Modernização da Gestão, mais de 20 Ciretrans já foram contempladas no Estado e, em Belém, três novos postos foram entregues desde 2024, no Boulevard Shopping, na Estação Cidadania, no bairro de São Brás, e no Parque Shopping.

“O maior impacto disso está na comodidade e fácil acesso aos serviços prestados pelo Detran, como a coleta biométrica, emissão de boletos e realização da prova teórica, entre outros. Além disso, investir na ampliação e na estruturação física desses espaços estimula o servidor a melhor atender ao público, da mesma forma que incentiva o usuário a regularizar o seu veículo e a sua CNH, o que impacta na segurança viária. Nossa meta é reestruturar as 51 Circunscrições espalhadas pelo Estado”, ressalta Renata Coelho, diretora-geral do Detran.

Na manhã desta sexta-feira (25), a universitária Rita Oliveira, 21 anos, realizou a prova teórica do processo da habilitação por meio do programa estadual CNH Pai D'égua, no posto avançado do Parque Shopping, a mais recente entrega do governo. Localizado no bairro do Bengui, uma das áreas com maior densidade populacional da capital, o posto abrange uma área estratégica pela localização e pelo grande fluxo de pessoas que já transitam diariamente pelo local.

“Facilidade total, o atendimento aqui no novo posto é muito bom, evita filas e transtornos, então todas as etapas desse processo estão sendo rápidas e tranquilas. Ter acesso a esses serviços dentro de um shopping, com toda a segurança e conforto, é muito bom e faz a diferença”, comenta a estudante.

A unidade tem capacidade para receber até 150 pessoas por dia, totalizando cerca de 3.300 atendimentos mensais. O Posto Avançado do Detran no Parque Shopping, entregue em fevereiro deste ano, funciona no andar térreo, de segunda a sexta, das 10h às 17h. O atendimento é realizado mediante agendamento prévio pelo call center 154.

O aposentado Leonel Carvalho, 73 anos, elogiou o atendimento recebido ao procurar o Posto Avançado para transferir a jurisdição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a renovação do documento. “O atendimento está sendo impecável, os funcionários mostram muito profissionalismo, são atenciosos e educados. Isso é fundamental para que o cliente sinta segurança naquele trabalho. É importante descentralizar, equacionar o problema, se não acumula tudo em um só no lugar e vira sufoco, aqui é uma forma de resolver o problema da comunidade”, diz.

Ciretrans

Entre as entregas de Ciretrans feitas pelo Governo, a unidade de Tomé-Açu, na Região de Integração do Rio Capim, está entre as mais recentes. Com capacidade para atender 150 pessoas por dia, o espaço beneficia usuários dos municípios de Concórdia do Pará, Bujaru, São Domingos do Capim, Aurora do Pará e Acará.

"Antes, precisávamos nos locomover para Belém para resolver serviços relacionados ao Detran, dos mais simples aos mais complexos, o que gerava muitos custos e transtornos. Com a entrega dessa unidade, passamos a ter um atendimento prático e eficaz, bem aqui, do nosso lado. Foi muito assertivo o Governo do Estado ter disponibilizado mais esse serviço além da capital, porque abraçou muitas cidades. A estrutura é excelente e muito bem organizada", comenta Roger Gonçalves, morador de Tomé-Açu e usuário dos serviços da Ciretran local.

As Ciretrans são espaços ampliados, com áreas de vistoria de veículos, novos equipamentos de informática, mobiliário moderno e confortável, ambientes climatizados, paisagismo, segurança logística, vagas no estacionamento para pessoas com deficiência (PcDs), banheiros adaptados, espaço kids e muitas outras melhorias se destacam nas novas Ciretrans. O intuito é proporcionar mais qualidade nos serviços disponíveis aos usuários, relacionados à habilitação e veículos.