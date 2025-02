Ponte na PA-252 é interditada após ceder; veja rotas alternativas

As obras de reparos na ponte da PA-252, que liga Concórdia do Pará a Acará, iniciaram nesta quarta-feira (26/02). Equipes técnicas da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Pará (Seinfra) começaram o trabalho após a estrutura ceder com as chuvas fortes na região.

A ponte foi interditada para garantir a segurança da população. A previsão é que o tráfego possa ser liberado nos próximos dias e que os serviços durem cerca de 60 dias.

Rotas alternativas

A Seinfra informa as rotas alternativas que podem ser acessadas neste período pelos condutores que segue de Belém para Concórdia do Pará e Tomé-Açu, deve ser pela BR-316 e seguir pela Alça Viária (PA-483) até o final. Entrar na PA-151, sentido cidade de Moju pela PA-252 até chegar na PA-475, em Vila de Palmares. De lá, acessar a PA-256, passar pela ponte do Alto Acará até o trevo da Forquilha, seguindo na PA-451 para então chegar a Tomé-Açu e a Concórdia do Pará pela PA-140.