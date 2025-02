Pontes interditadas impactam nove estados brasileiros, incluindo o Pará, informa DNIT

O Brasil enfrenta interdições e restrições em diversas pontes sob a jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), afetando nove estados e quatro regiões do país. As estruturas comprometidas, algumas totalmente interditadas e outras com restrições de carga, estão localizadas no Amazonas, Pará, Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. No Pará, a ponte sobre o Igarapé São Sebastião, localizada no km 254,4 da BR-308, no município de Viseu, foi interditada completamente no último dia 28.

Ao portal Brasil 61, o DNIT informou que a estrutura de madeira foi destruída pela força das águas das chuvas na região, exigindo reparos imediatos. Técnicos da autarquia estão agilizando a contratação do serviço de recuperação, e um edital de licitação deve ser lançado em breve. Como alternativa, motoristas devem utilizar a PA-462, acessando a BR-308 no km 221 e atravessando de ferry-boat entre Porto da Serra e Itamixila, retornando à rodovia no km 315.

As interdições ocorrem em um momento crítico para a infraestrutura viária do país. Em dezembro de 2024, o desabamento de uma ponte entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO) resultou na morte de 14 pessoas. No último dia 22, a tragédia completou um mês e ainda há três desaparecidos. Neste domingo (3), os destroços da ponte foram demolidos em uma operação coordenada pelo DNIT. A reconstrução, que será realizada por um consórcio contratado, tem prazo estimado de um ano para conclusão.

O DNIT assegura que, tanto nas interdições quanto nas restrições de tráfego, há sinalizações adequadas conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A autarquia recomenda que os motoristas acompanhem atualizações pelos canais oficiais do departamento.

Confira as principais restrições e bloqueios:

Amazonas : As pontes sobre os rios Autaz Mirim (Km 24,60) e Curuçá (Km 23,10), ambas na BR-319, estão interditadas. O transporte está sendo feito por balsas.

: As pontes sobre os rios Autaz Mirim (Km 24,60) e Curuçá (Km 23,10), ambas na BR-319, estão interditadas. O transporte está sendo feito por balsas. Bahia : A ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661,7 da BR-101, em Itapebi, permite apenas veículos de até 40 toneladas.

: A ponte sobre o Rio Jequitinhonha, no km 661,7 da BR-101, em Itapebi, permite apenas veículos de até 40 toneladas. Espírito Santo : Restrições de 45 toneladas na BR-428, sobre os riachos Pontal I e II.

: Restrições de 45 toneladas na BR-428, sobre os riachos Pontal I e II. Minas Gerais : Na BR-365, em Várzea da Palma, veículos acima de 25 toneladas estão proibidos de trafegar sobre a ponte do Rio Velhas até a conclusão dos reforços estruturais.

: Na BR-365, em Várzea da Palma, veículos acima de 25 toneladas estão proibidos de trafegar sobre a ponte do Rio Velhas até a conclusão dos reforços estruturais. Pará : A ponte sobre o Igarapé São Sebastião, na BR-308, em Viseu, segue com bloqueio total.

: A ponte sobre o Igarapé São Sebastião, na BR-308, em Viseu, segue com bloqueio total. Pernambuco : Diversas interdições e restrições em rodovias como BR-232, BR-428, BR-407, BR-424, BR-110 e BR-101, limitando o tráfego de veículos pesados.

: Diversas interdições e restrições em rodovias como BR-232, BR-428, BR-407, BR-424, BR-110 e BR-101, limitando o tráfego de veículos pesados. Rio Grande do Sul : A Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, sobre o Rio Jacuí, na BR-153, está com restrição para veículos acima de 18 toneladas.

: A Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, sobre o Rio Jacuí, na BR-153, está com restrição para veículos acima de 18 toneladas. Santa Catarina : Limitações temporárias de peso em pontes na BR-280 e BR-470.

: Limitações temporárias de peso em pontes na BR-280 e BR-470. Tocantins: A ponte sobre o Rio Manoel Alves Pequeno, na BR-010, entre Itacajá e Alto Lindo, está restrita a cargas de até 14 toneladas.