Policiais apreendem mais de dois quilos de maconha em Paragominas

Em Paragominas, nordeste do Pará, por meio de uma denúncia, os militares das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Polícia Militar apreenderam mais de dois quilos de maconha e 30 gramas de “oxi”. Além de materiais utilizados no preparo de entorpecentes, como balança de precisão, tubo de linha, celulares e uma quantia em dinheiro.

O material, segundo a Polícia Militar, estava na casa uma mulher que, na ocasião, foi presa pelos militares. Ela foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil do município ainda nesta sexta-feira (30).

Oxidado ou “oxi” é supostamente um tipo de droga altamente viciante derivada da cocaína. Trata-se de uma mistura de base livre de cocaína oxidada, cerca de 80% da composição da droga, e combustível, entre eles, os de uso principal, o querosene, gasolina e diesel com cal ou permanganato de potássio.