Polícia Militar auxilia parto de emergência e realiza doações para mãe e bebê em Tucuruí

Na madrugada desta segunda-feira (15), policiais militares que realizavam rondas no município de Tucuruí, sudeste do Pará, prestaram um atendimento inusitado e de grande relevância social. A guarnição foi acionada por uma mulher em desespero, que informou que a filha estava em trabalho de parto.

Ao chegar ao local, os militares encontraram a mãe em intensas contrações. Diante da urgência e das circunstâncias, a guarnição realizou o auxílio imediato ao parto, garantindo a segurança da mãe e da bebê, que nasceu saudável. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou mãe e filha ao hospital para os cuidados médicos necessários.

Além do apoio no momento do nascimento, os policiais estenderam a solidariedade à família. Em conjunto com o comando da 1ª Companhia do 13º Batalhão, a guarnição organizou uma arrecadação entre os próprios agentes e amigos, resultando na doação de itens básicos para o bebê e a mãe. No momento da alta hospitalar, foram entregues cestas básicas, berço, banheira, roupas e outros produtos infantis.

“O gesto reforça a importância da atuação da Polícia Militar em diferentes contextos da vida social, não apenas no combate à criminalidade, mas também na preservação da vida e no apoio às famílias em situações de vulnerabilidade”, destacou o comandante do 13° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Maciel.